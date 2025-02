El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) emitió un comunicado sobre el combate al crimen organizado en el país, este 25 de febrero de 2025.

El comunicado que es público en los sitios oficiales de la institucional militar se da 11 días después del asesinato del teniente coronel Porfirio Cedeño.

El comunicado de las Fuerzas Armadas sobre el combate al crimen organizado

Las Fuerzas Armadas se convirtieron en un protagonista más del Estado en la lucha contra el crimen organizado.

Desde que se les ordenó que apoyen las labores de la Policía Nacional, quedó en el pasado el que solamente se dediquen a defender la soberanía nacional de las amenazas externas.

Con las declaratorias de estados de excepción, su presencia se intensificó en operativos internos contra los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico.

El Gobierno de Daniel Noboa ha recalcado que Ecuador está en guerra contra grupos terroristas transnacionales.

En este contexto, las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado la mañana de este martes.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado titulado “¡Soldados de la Patria! ¡Guardianes del Ecuador!”.

“Hoy nos encontramos en la línea de combate, no solo como soldados de tierra, mar y aire, sino como defensores del pueblo ecuatoriano“, es la frase con la que inicia el comunicado.

Las FF.AA. señalan que han jurado proteger a la nación, “porque no permitiremos que el crimen organizado siga sembrando miedo en nuestras calles, en nuestros hogares, en nuestros barrios”.

Luego, hace una descripción del “enemigo” al que se están enfrentando: “no tiene honor, no respeta la vida, no conoce la justicia”.

“Son hombres sin patria, traidores que han vendido su alma por el dinero sucio del narcotráfico y la corrupción, se esconden en la sombra, atacan con cobardía y creen que pueden imponerse con violencia”, agregan.

Pese a esto, señalan, las Fuerzas Armadas son la primera y última línea de defensa “contra la oscuridad”.

Luego, el Comando Conjunto se dirige a sus uniformados: “Cada uno de ustedes lleva en su pecho el orgullo de un guerrero. No somos simples soldados, somos herederos de nuestros libertadores”.

“Nos toca escribir con valentía una nueva página de la historia”, sentenció.

El llamado a los militares

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) les dice sus soldados que no están solos, que a su lado está todo ecuatoriano de bien.

“Somos un solo cuerpo, una sola fuerza, un solo grito de guerra contra los que quieren someter a nuestra gente en el terror. Nosotros no tememos, nosotros avanzamos, nosotros venceremos“, añadió.

El Comando Conjunto recordó que lo que está en juego es “la seguridad de nuestras familias, el futuro de nuestros hijos, la paz de nuestro Ecuador”.

“Que no nos tiemble el pulso. Que nuestra determinación sea inquebrantable. Porque no hay arma más poderosa que la voluntad de un soldado que lucha por la justicia, que defiende con honor, que entrega su vida si es necesario por el bienestar de su nación”, indica el penúltimo párrafo

El escrito concluye con un llamado a los soldados de la institución militar: “Vamos guerreros del Ecuador, nosotros no retrocedemos, no nos rendimos, no nos doblegamos. Hoy peleamos por la libertad, por la dignidad, por la victoria”.