La Embajada de Estados Unidos en Ecuador anunció este miércoles 17 de diciembre nuevas acciones en torno a la cooperación bilateral en seguridad en el país.

La Embajada de Estados Unidos dio la bienvenida a Ecuador a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para una acción conjunta, que se desarrolla en la ciudad de Manta. El anuncio oficial detalla que personal militar estadounidense participa en este despliegue de corto plazo.

Según el comunicado, esta operación se enmarca en la estrategia bilateral de seguridad a largo plazo entre ambos países. La Embajada precisó que el esfuerzo se ejecuta conforme a los acuerdos actualmente vigentes y en alineación con la ley ecuatoriana. El objetivo central apunta al fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas militares ecuatorianas frente a amenazas compartidas.

Operación temporal con enfoque en seguridad

El comunicado señala que la presencia del personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos responde a una operación conjunta de carácter temporal. Las autoridades estadounidenses explicaron que esta cooperación busca potenciar el trabajo que ya realiza la Fuerza Aérea del Ecuador en el ámbito de la seguridad.

La Embajada destacó que la operación permitirá mejorar la capacidad operativa de las fuerzas militares ecuatorianas. Entre los objetivos principales figura el combate a los grupos identificados como narco-terroristas. Para ello, el trabajo conjunto se enfoca en el fortalecimiento de la recopilación de información y en el desarrollo de capacidades vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.

El pronunciamiento oficial remarca que esta cooperación no tiene un carácter permanente. Por el contrario, se trata de un esfuerzo puntual, diseñado como parte de una visión estratégica más amplia en materia de seguridad bilateral.

Los 🇺🇸 da la bienvenida al personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para una operación temporal con la Fuerza Áerea del Ecuador en Manta. Este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, en línea con… — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) December 17, 2025

Kristi Noem visitó Ecuador en noviembre para reforzar temas de seguridad

La secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó Ecuador en noviembre con una agenda centrada en cooperación en seguridad, aplicación de la ley y migración. Durante la jornada, recorrió la base aérea de Salinas, en la provincia de Santa Elena, donde mantuvo un segundo encuentro con el presidente Daniel Noboa y varios ministros de Estado.

Durante la visita, se mostraron mapas sobre las bandas criminales que operan en el país, como parte de los informes de seguridad presentados por el Gobierno ecuatoriano. Las conversaciones, según fuentes oficiales, apuntan al fortalecimiento de la cooperación bilateral en el combate al crimen organizado y al narcotráfico.

En su cuenta de X, la secretaria estadounidense escribió: “Fue un honor reunirme con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y con los hombres y mujeres de la FAE en la base aérea Eloy Alfaro”.

