El exministro en el Gobierno de Rafael Correa, Pedro Merizalde, irá a juicio por presunto lavado de activos, junto a su esposa Zoa T. y una persona jurídica.

Pedro Merizalde va a jucio por presunto lavado de activos debido a supuestas irregularidades durante su gestión como gerente general de la Refinería del Pacífico.

Un juez Anticorrupción tomó la decisión este viernes 19 de julio de 2024, en el Complejo Judicial Norte, de Quito.

Pedro Merizalde ocupó el cargo de general de la Refinería desde 13 de julio de 2011 hasta el 30 de abril de 2013.

A lo largo del gobierno de Rafael Correa, ocupó otros cargos:

Entre febrero 2010 y julio 2011 trabajó en la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Entre julio 2011 y 30 abril 2013 ejerció la Gerencia General de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro Empresa de Economía Mixta.

Entre abril 2013 y noviembre 2015 se desempeñó como Ministro de Energía y Recursos Naturales.

Entre marzo de 2016 y abril de 2016 se desempeñó como Asesor de la Vicepresidencia de la República.

Entre abril 2016 y marzo 2017 se desempeñó como Gerente General de la Empresa Pública de Hidrocarburos Petroecuador.

La investigación de la Fiscalía determinó que Pedro Merizalde, como gerente de la Refinería del Pacífico, habría recibido transferencias de cerca de 1 000 000 de dólares.

Durante su gerencia, se firmó un contrato con Odebrecht para la ejecución de trabajos de preparación del área de implementación del proyecto Refinería del Pacífico.

Además, para trabajos complementarios y dos órdenes más, por un monto total de 293 990 004 dólares.

También, se celebró un contrato con Worley Parsons International Inc., por un monto de 205 747 722 dólares, de los cuales, Tecnoazul fue subconstratista en Ecuador, donde Willian P. C. fue su principal representante.

Mientras Pedro Merizalde ejerció la gerencia, a través del estudio Mossack Fonseca, constituyó en Panamá la compañía Horgan Investment Inc., de la cual es único socio y beneficiario final.

A nombre de dicha compañía, abrió una cuenta en Suiza, en la que recibió transferencias por 812 182 dólares de parte de tres empresas.

Estas empresas son Columbia Managment Inc., Klienfield Services Ltd. y Sentinel Mandate and Scrom Ltd., y forman parte del departamento de operaciones de Odebrecht.

Durante el tiempo que el procesado ejerció cargos públicos, entre febrero de 2010 y marzo de 2017, no declaró la existencia de la compañía Horgan Investment Inc..

Tampoco, la existencia de sus cuentas bancarias en Estados Unidos y de la cuenta de su compañía en Suiza, en sus declaraciones patrimoniales.

La operadora BLC, desde Suiza, transfirió a la cuenta de Pedro Merizalde y de su cónyuge Zoa T. en Estados Unidos la suma de 150 000 dólares por concepto de “prestación de servicios”, mientras él ejercía el cargo de gerente en la Refinería.

Dicha operadora (BLC), que tiene como representante legal a Sonia C., sentenciada por el delito de cohecho, está relacionada con el grupo empresarial “Azul”.

Este grupo empresarial fue creado por William Phillips, con sentencia en firme en el caso Sobornos.

La teoría de Fiscalía sobre el dinero ilegal y su ingreso al sistema financiero ecuatoriano

La teoría de Fiscalía señala que esos 150 000 dólares de gratificaciones ilegales relacionadas con contratos suscritos por la Refinería del Pacífico.

Además, que la cuenta bancaria de Estados Unidos estuvo inactiva hasta 2017, cuando Pedro Merizalde la reactivó para sacar el dinero y cancelar la cuenta.

Luego, ingresó este dinero a Ecuador, a través de depósitos en su cuenta personal y a la semana cobrarlo en efectivo, en ventanilla; se realizó actos y contratos tendientes a ocultar y encubrir el origen del dinero, utilizando el sistema financiero nacional para cobrar los valores en retiros fraccionados.

En el año 2021, Merizalde y su esposa procedieron con la liquidación de la sociedad conyugal, en la que Pedro Merizalde cedió sus derechos del haber conyugal a favor de Zoa T., quien consolidó todo su patrimonio y se constituyó como la única propietaria.

Pedro Merizalde, por su parte, quedó con un patrimonio negativo por un crédito pendiente en el Biess.

Con esto, se borró todo rastro de activo ilícito obtenido, constituyendo así el delito de lavado de activos, cuyo monto, según la teoría de la Fiscalía General del Estado, asciende a 1 000 000 de dólares.

Pedro Merizalde tiene medidas sustitutivas

El juez Anticorrupción ratificó las medidas cautelares en contra de Pedro Merizalde y el resto de procesados.

Estas son: presentacionesperiódicas y prohibición de salida del país, y la incautación de todos los bienes y cuentas a nombres de las personas naturales y la jurídica, por el valor de 3’000.000 de dólares.