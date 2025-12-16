Ex director de la Judicatura de Manabí, señalado en el caso Narcotentáculos, suma cinco sanciones

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El exdirector del Consejo de la Judicatura (CJ) de Manabí, M.E.V.A., señalado en el caso Narcotentáculos, sumó cinco sanciones, entre marzo y diciembre de 2025; la última sanción fue el 9 de diciembre.

Más noticias:

Las sanciones contra el exdirector de la Judicatura en Manabí, señalado en el caso Narcotentáculos

Entre el 25 de marzo y el 9 de diciembre de 2025, el exdirector del Consejo de la Judicatura (CJ) de Manabí, M.E.V.A., sumó cinco procesos disciplinarios con sus respectivas sanciones en su contra.

El 23 de marzo fue sancionado con la destitución por vulneración de la independencia de la Función Judicial.

El CJ suspendió al exdirector el 3 de julio por no fundamentar debidamente sus actos administrativos.

Le puede interesar: Caso Narcotentáculos: cinco funcionarios judiciales fueron suspendidos

El 4 de septiembre recibió una sanción pecuniaria por incumplir o dejar de aplicar, dentro del ámbito de sus atribuciones, varias normas legales.

M.E.V.A. recibió otra suspensión el 18 de septiembre por no fundamentar debidamente sus actos administrativos.

El 9 de diciembre recibió una amonestación escrita por retardo en la prestación del servicio.

El caso Narcotentáculos

En el caso Narcotentáculos, la Fiscalía investiga una presunta red de delincuencia organizada dentro de la Corte Provincial de Manabí.

La investigación inició tras los testimonios de dos exjueces sentenciados en el caso Plaga.

En este caso, hay 31 procesados, entre ex jueces, abogados, funcionarios, policías.

En 2024 y 2025, se realizaron allanamientos a la Corte Provincial de Manabí, la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi y otras dependencias judiciales de esa localidad.

Información extra: Manabí

Te recomendamos