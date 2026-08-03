Estudiante de la Universidad Central supuestamente amenazó a una docente con un arma

Un estudiante de laUniversidad Central del Ecuador (UCE) difundió un mensaje con una supuesta amenaza dirigida a una docente de la Facultad de Obstetricia. La publicación, realizada en un estado de WhatsApp el viernes 31 de julio de 2026, motivó la activación de protocolos de seguridad y un operativo de la Policía Nacional en el campus ubicado en el sector de El Dorado, en el centro-norte de Quito.

Contenido del mensaje amenazante contra una docente de la Universidad Central

Según la información conocida, el estudiante publicó una fotografía en la que aparece con un uniforme del área de la salud y sostiene un objeto que se investiga si corresponde a un arma de fuego tipo revólver.

La imagen estaba acompañada por el mensaje: “Si me dañan mi futuro, yo les haré su vida de pesadillas”.

Acciones tomadas por la Universidad Central

Tras conocer la publicación, la Universidad Central activó sus protocolos de seguridad y evacuó de forma preventiva la Facultad de Obstetricia, mientras la Policía Nacional ejecutaba las acciones correspondientes.

Informe policial sobre la amenaza

De acuerdo con el parte policial, la secretaria de la carrera informó a los uniformados que el estudiante había perdido la carrera y registraba antecedentes de conductas inadecuadas durante su permanencia en la institución.

El documento también señala que el estudiante perdió la materia Clínica del Parto y que la docente que impartía esa asignatura tendría una relación directa con las posibles amenazas. Por ese motivo, la Policía recomendó que presentara la denuncia correspondiente.

Operativo policial en la Escuela de Obstetricia

Como parte del procedimiento, los uniformados activaron el botón de seguridad de la institución, verificaron los circuitos cerrados de videovigilancia de la Facultad de Obstetricia y realizaron patrullajes preventivos en el sector. La Policía Nacional mantiene las diligencias para esclarecer las circunstancias del caso y determinar las acciones que correspondan.