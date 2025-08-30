Cuatro presos murieron el viernes 30 de agosto de 2025 en un enfrentamiento dentro de la cárcel de Turi, en Cuenca. Según informó el gobernador de Azuay, Xavier Bermúdez, las víctimas pertenecían a bandas criminales rivales que se enfrentaron en la mañana.

El hecho ocurrió un día después de que medios locales reportaran el asesinato de otro interno en la misma prisión, información que no fue confirmada por las autoridades. Testigos señalaron que se escucharon gritos y disparos desde el interior del penal.

Este hecho se suma a la lista de episodios violentos que marcan la crisis penitenciaria, donde el dominio de organizaciones criminales sobre las cárceles ha puesto a prueba la capacidad del Estado para mantener el orden.

Autoridades recuperaron el control

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) indicó que las fuerzas de seguridad intervinieron de inmediato para retomar el orden. En un comunicado, aseguró que las actividades volvieron a la normalidad, aunque evitó mencionar a los fallecidos.

Bermúdez explicó que el control se restableció hacia las 18:30 y precisó que una riña entre bandas fue la causa del hecho. Añadió que se investiga la posible participación de un extranjero.

Contexto de crisis penitenciaria

Las cárceles de Ecuador atraviesan una ola de violencia sin precedentes. Desde 2021, alrededor de 600 reclusos han sido asesinados, en su mayoría durante masacres por enfrentamientos entre grupos rivales.

El presidente Daniel Noboa mantiene vigente la declaratoria de “conflicto armado interno” y ha ordenado estados de excepción con medidas como la militarización de las prisiones, con el objetivo de recuperar el control frente al poder de las organizaciones criminales.

