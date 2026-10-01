En Ecuador Ola Bini afronta la deportación tras la revocatoria de su visa

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La permanencia legal del informático y ciberactivista sueco enfrentó una ruptura administrativa en la capital. La situación de Ola Bini en Ecuador quedó bajo incertidumbre la tarde del jueves 1 de octubre de 2026, luego de que agentes de control migratorio lo interceptaran en la vía pública para notificarle la revocatoria de su visa y comunicarle formalmente el inicio de un proceso de expulsión del territorio nacional.

Intercepción y retención de Ola Bini en Ecuador

El procedimiento se suscitó cuando el ciudadano europeo salía de hacer compras en un supermercado situado en el norte de Quito. De acuerdo con lo expuesto por su abogado defensor, Carlos Soria, un automóvil del cual descendieron cuatro personas que se identificaron como miembros de la Policía Nacional de Migración abordó al programador y lo trasladó hacia la Oficina del Servicio de Apoyo Migratorio Pichincha, ubicada en la intersección de las avenidas Amazonas y de la República.

#Urgente.



Qué pasó:@olabini, salía de un supermercado en el norte de Quito cuándo fue interceptado por un carro de donde salieron 4 personas y le dijeron que eran de migración, lo retuvieron y lo trasladaron a las oficinas de migración frente al mall el jardín. JAMÁS LE… — Carlos Soria (@calilo84) October 1, 2026

El jurista denunció públicamente que al momento de la captura no se exhibió ninguna orden emitida por autoridad competente que avalara dicha actuación.

Notificación formal del auto de deportación

A través de su cuenta en la red social X, el propio informático alertó a las 15:09 sobre su retención y expresó temor ante las consecuencias personales del procedimiento.

Urgente! Hace una hora fue retenido de migración de Ecuador. Dicen que han revocado mi visa!! Estoy en migración frente a El Jardín. Temo que van a destruir mi vida otra vez. — Ola Bini – (@[email protected]) (@olabini) October 1, 2026

Documentos emitidos por la Subsecretaría de Migración detallaron que, tras la ejecución de un operativo de control y la verificación del estatus migratorio del extranjero, se determinó de manera preliminar que incurre en una presunta causal de deportación.

Ante este informe técnico, los delegados estatales procedieron con la entrega física del auto de inicio del trámite sancionatorio. Frente a este acto, la defensa técnica de Ola Bini en Ecuador anunció la formulación inmediata de una acción constitucional de habeas corpus, alegando que el proceso penal previo ya prescribió y que todas las medidas cautelares habían sido levantadas.

Rechazo y alertas de organizaciones de derechos humanos

La diligencia administrativa provocó el pronunciamiento urgente de colectivos jurídicos y sociales. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció que a su equipo técnico y a delegados defensores se les impidió el ingreso para presenciar la audiencia pública convocada en las oficinas de migración, exigiendo al Ministerio del Interior el respeto irrestricto al debido proceso.

A este reclamo se sumó el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) desde Guayaquil, entidad que cuestionó las restricciones de acceso y catalogó el escenario como una muestra de arbitrariedades en la tramitación del expediente.

El litigio judicial previo y los antecedentes en el país

El historial judicial vinculado a Ola Bini en Ecuador comenzó en abril de 2019, cuando fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre momentos antes de abordar un vuelo internacional con destino a Japón, en una fecha coincidente con el retiro del asilo diplomático a Julian Assange.

La Fiscalía General del Estado lo investigó por un presunto acceso no consentido a las infraestructuras informáticas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), etapa en la que cumplió más de 70 días de prisión preventiva antes de defenderse en libertad gracias a un habeas corpus.

Si bien un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ratificó por unanimidad su inocencia en enero de 2023 por falta de pruebas, en abril de 2024 la Corte Provincial revocó dicho dictamen e impuso una sentencia de un año de cárcel en grado de tentativa, decisión que la defensa elevó ante la Corte Nacional de Justicia.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué fue retenido Ola Bini en Ecuador este 1 de octubre de 2026?

Por la revocatoria de su visa y la notificación formal del auto de inicio de un proceso administrativo de deportación.

La Subsecretaría de Migración determinó que el ciudadano sueco incurre presuntamente en una causal de deportación tras verificar su estatus migratorio en un operativo de control.

❓ ¿Dónde ocurrió la intercepción del informático sueco en Quito?

En el norte de la ciudad, al salir de hacer compras en un supermercado.

Cuatro personas en un vehículo lo trasladaron hacia la oficina del Servicio de Apoyo Migratorio Pichincha, ubicada en la intersección de Amazonas y República, frente al centro comercial El Jardín.

❓ ¿Qué medida legal anunció la defensa técnica ante la retención?

La presentación inmediata de una acción constitucional de habeas corpus.

Su abogado, Carlos Soria, denunció que no se presentó ninguna orden judicial al momento de la captura y sostuvo que el juicio penal en su contra ya prescribió y las medidas cautelares estaban levantadas.

❓ ¿Qué denunciaron las organizaciones de derechos humanos durante la diligencia?

Que se impidió el ingreso de veedores, defensores y su equipo jurídico a la audiencia pública de deportación.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y el CDH Guayaquil exigieron garantías de debido proceso y respeto a los derechos fundamentales ante el Ministerio del Interior.

❓ ¿Cuál es el antecedente judicial penal de Ola Bini en Ecuador?

Un proceso iniciado en abril de 2019 por presunto acceso no consentido a sistemas informáticos de la empresa estatal CNT.

Aunque fue declarado inocente por unanimidad en 2023, la Corte Provincial de Pichincha revocó la absolución en 2024 con una pena de un año en grado de tentativa, fallo recurrido ante la Corte Nacional de Justicia.

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