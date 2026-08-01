En Colombia, carro bomba explota a pocos días de la investidura presidencial

Un carro bomba estalló la madrugada de este 1 de agosto en una de las zonas comerciales más importantes de Cúcuta. Esto dejó heridos entre civiles y uniformados. El ataque ocurre a pocos días de la investidura presidencial en Colombia.

Explosión cerca del comando policial

Un carro bomba explotó en la madrugada de este sábado 1 de agosto cerca del comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta. El ataque dejó, de manera preliminar, al menos 10 personas heridas, entre ellas siete uniformados, según información publicada por Blu Radio.

La detonación ocurrió en inmediaciones del comando policial y a pocos metros de la Central de Abastos de Cúcuta, una de las zonas comerciales más importantes de la ciudad. La emergencia obligó a las autoridades a restringir la movilidad en el sector mientras avanzan las labores de inspección.

Los heridos reciben atención médica mientras la Policía y los organismos de emergencia verifican su estado de salud y consolidan un balance oficial. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado responsables del ataque ni han entregado un reporte definitivo sobre los daños materiales.

La explosión generó una fuerte movilización de unidades policiales, equipos antiexplosivos y organismos de socorro. La prioridad, según la información preliminar, es asegurar el área, descartar nuevos riesgos y establecer si quedaron otros artefactos en la zona.

Cierre de Cenabastos y versiones sobre lo ocurrido

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron el cierre de la vía de acceso a Cenabastos, debido a la cercanía del punto donde ocurrió la explosión. La zona fue acordonada para permitir el trabajo de los equipos especializados.

La detonación se sintió en distintos sectores de la capital nortesantandereana y generó momentos de pánico entre residentes y comerciantes. Según el reporte citado por Pulzo, con base en información de Caracol Radio, durante la madrugada se habrían registrado varias explosiones en inmediaciones del comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Esa versión señala que todo habría comenzado con un carro bomba y que después se presentaron ráfagas de cilindros bomba, aunque el balance sigue siendo preliminar.

La situación también generó confusión sobre el número exacto de lesionados. Mientras Blu Radio reportó inicialmente 10 heridos, incluidos siete policías, otros reportes preliminares hablaron de cinco uniformados lesionados. El dato oficial dependerá del consolidado que entregue la Policía Nacional o las autoridades locales.

Un ataque que ocurre en la antesala de un cambio de gobierno

Los equipos antiexplosivos permanecen en el sector para verificar si existen nuevos elementos de riesgo, antes de permitir la reapertura de la movilidad. Según otro reporte, el periodista conocido como “Tatán” Mojica señaló que habrían sido dos los carros bomba que explotaron cerca de las instalaciones policiales, en una zona residencial sobre la vía que conduce de la avenida Libertadores a Cenabastos. Esa versión también está pendiente de verificación oficial.

El ataque ocurre a pocos días de que Abelardo de la Espriella asuma oficialmente la presidencia de Colombia, el próximo 7 de agosto de 2026. Por ahora, Cúcuta amaneció bajo un amplio operativo de seguridad. Las autoridades mantienen acordonada la zona, atienden a los lesionados y avanzan en la recolección de evidencias para establecer quiénes están detrás del atentado.

Con información de Infobae

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