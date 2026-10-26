Ejército destruye campamentos presuntamente vinculados a minería ilegal en Sucumbíos

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El Ejército Ecuatoriano, como parte de las Fuerzas Armadas, ejecutó una operación militar en el sector de Cantallago, en Puerto El Carmen, provincia de Sumbíos, donde localizó y desmanteló una infraestructura presuntamente utilizada para actividades de minería ilegal en una zona selvática.

Durante el despliegue táctico los militares identificaron dos dragas y realizaron un rastrillaje en los alrededores, lo que permitió ubicar dos campamentos clandestinos con capacidad para albergar entre ocho y diez personas cada uno.

Hallan dragas y campamentos clandestinos en Sucumbíos

La intervención se desarrolló en una zona donde presuntamente se realizaban actividades de extracción ilícita de minerales.

Los militares localizaron dos dragas utilizadas para estas actividades y dos campamentos clandestinos instalados en el sector intervenido.

Material fue destruido e inhabilitado

Como resultado del operativo, el personal militar procedió a la destrucción e inhabilitación de los equipos y materiales encontrados.

Entre los elementos identificados constan:

2 dragas utilizadas para minería ilegal.

2 motores de succión.

250 galones de combustible.

10 metros de manguera de succión.

15 metros de manguera complementaria.

1 manguera para conducción de combustible.

2 motores generadores de electricidad.

Fuerzas Armadas destacan impacto de la intervención

Según el Ejército Ecuatoriano, la operación busca debilitar la capacidad logística y operativa de quienes desarrollan actividades de minería ilegal en la zona.

La institución señaló que estas acciones también buscan contribuir a la protección de las fuentes hídricas y de los recursos naturales de la región amazónica.

Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener operaciones militares orientadas al combate de actividades ilícitas, la protección del medioambiente y el fortalecimiento de la seguridad en el territorio nacional.

Campamentos de minería ilegal en Sucumbíos; preguntas frecuentes

❓ ¿Dónde desmanteló el Ejército Ecuatoriano una infraestructura presuntamente utilizada para minería ilegal? El Ejército Ecuatoriano ejecutó una operación militar en el sector de Cantallago, en Puerto El Carmen, provincia de Sucumbíos, donde localizó y desmanteló una infraestructura presuntamente vinculada con la minería ilegal.

Durante el operativo en una zona selvática de la Amazonía ecuatoriana, los militares encontraron equipos para la extracción ilícita de minerales y dos campamentos clandestinos. ❓ ¿Qué equipos y materiales encontró el Ejército en el operativo contra la minería ilegal en Sucumbíos? Los militares encontraron dos dragas, dos motores de succión, 250 galones de combustible, mangueras de succión y conducción de combustible, y dos motores generadores de electricidad.

Los materiales fueron destruidos o inhabilitados durante la intervención, como parte de las acciones para reducir la capacidad logística y operativa de quienes presuntamente desarrollaban actividades de minería ilegal en la zona. ❓ ¿Cuántos campamentos clandestinos encontró el Ejército en Cantallago, Sucumbíos? El Ejército localizó dos campamentos clandestinos, cada uno con capacidad para albergar entre ocho y diez personas.

Los campamentos fueron identificados durante el rastrillaje realizado por los militares en los alrededores de la infraestructura presuntamente utilizada para la extracción ilícita de minerales en Puerto El Carmen. ❓ ¿Qué hizo el Ejército Ecuatoriano con las dragas y los materiales encontrados en Sucumbíos? El personal militar destruyó e inhabilitó las dragas, los motores, el combustible y los demás materiales localizados durante la operación contra la presunta minería ilegal.

Según el Ejército Ecuatoriano, la intervención busca debilitar la capacidad operativa y logística de las personas involucradas en estas actividades ilícitas y limitar el uso de infraestructura destinada presuntamente a la extracción ilegal de minerales. ❓ ¿Cuál es el objetivo del operativo militar contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana? El operativo busca combatir la minería ilegal, reducir la capacidad operativa de quienes la realizan y contribuir a la protección de las fuentes hídricas y los recursos naturales de la Amazonía.

El Ejército Ecuatoriano señaló que estas intervenciones forman parte de sus acciones contra las actividades ilícitas y de protección del medioambiente y la seguridad territorial. La operación se desarrolló en Cantallago, en Puerto El Carmen, provincia de Sucumbíos.

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