Ejército aprehendió a presunto integrante de Los Lagartos en La Libertad

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El Ejército Ecuatoriano informó este lunes 9 de noviembre de 2026 sobre la aprehensión de un ciudadano presuntamente vinculado al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lagartos, durante un allanamiento ejecutado en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena.

La intervención se desarrolló en el barrio Manabí, como parte de las operaciones militares de ámbito interno y con base en información de Inteligencia Militar.

Allanamiento en un inmueble de La Libertad

De acuerdo con la información oficial, efectivos militares realizaron el allanamiento y registro de un inmueble ubicado en el barrio Manabí.

Durante el operativo fue aprehendido Dixon A. Villón A., alias ‘Flaco’, quien, según información de inteligencia, estaría encargado del acopio y distribución de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en varios sectores del cantón.

Sustancias decomisadas durante la operación

Como resultado de la intervención, los militares decomisaron:

Tres paquetes tipo bloque de una sustancia vegetal de color verde, con un peso aproximado de tres kilogramos, presumiblemente marihuana.

Quince envolturas cilíndricas de color verde tipo dedo, con un peso aproximado de 225 gramos, presumiblemente heroína.

Las evidencias fueron incautadas para los procedimientos correspondientes.

Aprehendido fue puesto a órdenes de las autoridades

El Ejército señaló que el ciudadano aprehendido y el material decomisado fueron entregados a las autoridades competentes para el desarrollo de las acciones legales respectivas.

La institución indicó que estas intervenciones forman parte de las operaciones orientadas a afectar las actividades ilícitas de los grupos de delincuencia organizada y contribuir al control territorial y la seguridad en la provincia de Santa Elena.

Detienen a presunto integrante de Los Lagartos; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién es alias ‘Flaco’, aprehendido durante un operativo militar en Santa Elena? Dixon A. Villón A., alias ‘Flaco’, fue aprehendido por efectivos del Ejército durante un allanamiento en un inmueble del barrio Manabí, en la provincia de Santa Elena.

Según información de inteligencia militar, el sospechoso estaría encargado del acopio y distribución de sustancias sujetas a fiscalización en varios sectores del cantón. Tras su aprehensión, fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. ❓ ¿Qué drogas decomisó el Ejército durante el operativo en Santa Elena? Los militares decomisaron aproximadamente tres kilogramos de una sustancia presumiblemente marihuana y 225 gramos de otra que sería heroína.

Contexto: Durante el allanamiento, los uniformados encontraron tres paquetes tipo bloque con una sustancia vegetal verde y 15 envolturas cilíndricas del mismo color. Todo el material fue incautado y entregado a las autoridades para los procedimientos correspondientes. ❓¿Dónde se realizó el operativo militar en el que fue aprehendido alias ‘Flaco’? El operativo militar se desarrolló en un inmueble ubicado en el barrio Manabí, en la provincia de Santa Elena. Efectivos del Ejército realizaron el allanamiento y registro de la propiedad como parte de las intervenciones contra el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Durante el procedimiento fue aprehendido Dixon A. Villón A., alias ‘Flaco’. ❓¿Qué función habría cumplido alias ‘Flaco’ en la distribución de drogas en Santa Elena? Según información de inteligencia militar, alias ‘Flaco’ presuntamente se encargaba de almacenar y distribuir sustancias sujetas a fiscalización en distintos sectores del cantón.

El Ejército identificó al sospechoso durante sus operaciones contra actividades ilícitas. En el inmueble intervenido se encontraron sustancias que serían marihuana y heroína, cuyo peso conjunto aproximado alcanzó los 3,225 kilogramos. ❓¿Qué ocurrió con alias ‘Flaco’ y las drogas decomisadas tras el allanamiento? El Ejército entregó a Dixon A. Villón A., alias ‘Flaco’, y las sustancias decomisadas a las autoridades competentes para los procedimientos legales correspondientes.

La institución militar señaló que el operativo forma parte de sus acciones para combatir las actividades ilícitas de grupos de delincuencia organizada, fortalecer el control territorial y contribuir a la seguridad en Santa Elena. La responsabilidad penal del aprehendido deberá determinarse mediante el proceso judicial correspondiente.

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