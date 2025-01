El cuencano Luis, de 57 años, vive desde hace 21 años en Estados Unidos. Tiene recelo de salir a la calle, pero lo hace porque no quiere deprimirse en el departamento que arrienda en Nueva Jersey.

Ahí vive solo desde hace seis meses. Antes estaba en la zona de la avenida Roosevelt en Queens, pero para ahorrar tuvo que cambiarse.

El 2024 no fue un buen año para él porque sus ingresos bajaron y la renta en Queens o Brooklyn subió.

Trabaja con un contratista de la construcción. Desde el lunes 20 de enero no ha laborado porque su jefe le dijo que los propietarios del edificio que remodelan, le pidieron los papeles de todos los obreros.

“No sé cuándo pueda regresar, ni cómo buscar otro trabajo”. A más del temor de ser deportado, su preocupación es juntar el dinero para pagar la cuota mensual de la vivienda que adquirió en Cuenca. Son más de 600 dólares para el crédito, más el dinero que enviaba para ayudar a su familia.

Otros han preferido salir de las zonas donde hay aglomeraciones y trabajar en zonas más apartadas. Es el caso del cuencano Juan, de 50 años, quien labora en una zona periférica del estado de Pensilvania. Antes lo hacía en Newark. También, se dedica a la construcción. “Se gana menos, pero hay calma”.

Más noticias

Los migrantes evitan las aglomeraciones

Los ecuatorianos indocumentados prefieren no estar en zonas de aglomeración, cuenta Dayana, quien vive desde el 2019 en Estados Unidos. Ella es Cristiana y este domingo 26 de enero no asistió a su iglesia.

Sus hermanos en fe le dijeron que le llevarían en un vehículo particular, pero prefirió no hacerlo. Siguió la prédica por Facebook.

El pastor de su templo consultó con abogados de migración sobre las deportaciones para dar tranquilidad a la comunidad. Luego ordenó a los guardias de seguridad de la iglesia que si en algún momento se presenta los agentes de Migración, no les dejen pasar sin una orden judicial.

“Pero hay temor porque en un operativo caerán todos los indocumentados, tengamos o no orden de deportación. Seamos de cualquier nacionalidad… Y si me deportan qué hago en Ecuador, si allá no hay trabajo”, reflexiona.

Las amistades de Dayana le contaron que el domingo 26 de enero, los malls estuvieron prácticamente vacíos y hubo menos migrantes en sitios de concentración como el parque de Flushing, Nueva York.

Juan es un imbabureño que regularizó su permanencia en Estados Unidos. Él cuenta que los bares y restaurantes de la avenida Roosevelt están prácticamente vacíos. “Los compatriotas y otros migrantes prefieren no exponerse y estar en sus casas”.

El abogado, William Murillo, director de 1800Migrantes.com, dice que es muy complicado salvarse de una redada de migrantes.

De acuerdo con los datos de migración de Estados Unidos, un total de 1 445 549 migrantes indocumentados o irregulares tenían orden de remoción (deportación) hasta noviembre de 2024. De esa cantidad, 31 252 son ecuatorianos.

Migrantes buscan asesoría legal

Según Murillo, hay mucha incertidumbre y nerviosismo entre los migrantes indocumentados o irregulares, “pero hay cosas que el presidente Trump podrá hacer y otras que no”.

Murillo dijo que Trump podrá ejecutar todas las decisiones ejecutivas porque no depende de otras instancias o poderes del Estado.

Pero las que estén relacionadas con la Constitución y el poder Judicial serán más complejas. Pone como ejemplo el derecho de ciudadanía de los niños nacidos en EE.UU. y cuyos padres no estén regularizados.

Murillo dice que ha duplicado el número de llamadas y consultas por parte de ecuatorianos que están preocupados por su situación.

“Lamentablemente, se evidencia la actitud de los ecuatorianos de dejar todo para el último. Anticipamos que si ganaba Trump esto se iba a complicar, pero no hicieron caso”.

Los que antes no querían, dice Murrillo, ahora sí buscan una salida, pero la situación es más compleja.

La búsqueda del asilo en EE.UU.

Según él, los migrantes buscan un asilo, pero no todos pueden aplicar porque se debe demostrar que merecen obtenerlo. “El 85% de los solicitantes pierde su aplicación porque no pueden demostrar, ni tienen pruebas para sustentar”.

Para acceder al asilo en Estados Unidos ser víctima o perseguido. Por ejemplo, ser víctima por intento de asesinato o violencia por parte de organizaciones delictivas.

Todo debe tener informes médicos, sicológicos, documentos de la Policía y Fiscalía, denuncias y todas las pruebas que sustenten el caso.

“No sirve solo una denuncia ante la Fiscalía y con dos papeles no se convence a un juez de migración”, dice Murillo.

Los paquetes de pruebas pueden superar las 100 páginas por caso y eso toma tiempo conseguir. Todo debe ser comprobado y la documentación debe ser notarizada, legalizada y apostillada para que sirva en el extranjero.

En Estados Unidos hay que traducirla al inglés. Eso puede tomar más de un mes en lograrlo, asegura Murillo.

Él indica que cualquier persona que haya ingresado una solicitud de asilo en Migración, no le pueden deportar hasta que exista la resolución.

Antes demoraba hasta 10 años en tener una respuesta, ahora dura unos cinco o seis meses. “Quieren sacarse de encima estos casos”.

En la actualidad, hay 3,5 millones de solicitudes de asilo (diferentes nacionalidades) que están represadas en Estados Unidos.

Murillo indica que, en la actualidad, no hay un camino a la regularización. “Para aplicar a la residencia, hay que cumplir requisitos específicos”.

Entre los principales es estar casado con un estadounidense o tener un familiar residente que le auspicie. “Ese proceso toma hasta 14 años de espera”. Es decir, no es un opción inmediata para frenar una deportación.

Hay las visas de no inmigrantes como la U para víctimas de actividades delictivas y la T que es para víctimas de trata de personas. “Pero hay que probar”, explica Murillo.

El apoyo de las organizaciones de migrantes

Walther Sinche es coordinador de la Alianza Ecuatoriana Internacional. Es una organización sin fines de lucro que funciona desde hace 25 años, en Queens y Brooklyn.

Sinche dice que su organización está empeña en tranquilizar a los migrantes ecuatorianos para evitar casos de ansiedad y depresión.

Según él, si bien el presidente Donald Trump está empeñado en deportar a los migrantes indocumentados, su prioridad son los que tienen problemas con la justicia.

Dijo que todas las administraciones presidenciales han deportado a los irregulares, por lo que no es un tema nuevo. “No hay que creer todos los rumores”.

Según un estudio de ONU Migración, más de 2,4 millones de ecuatorianos viven fuera de Ecuador. Y se estima que cerca de un millón está en Estados Unidos. Son indocumentados, residentes y ciudadanos.

Sinche dice que la mayoría está radicado en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.