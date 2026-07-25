Ecuador y Lituania colaboran en extradición de un lituano

Ecuador extraditó a Lituania a un hombre requerido por la Justicia de su país por supuesta vinculación a un grupo delictivo organizado dedicado al tráfico ilícito de drogas que operaba entre esa nación y Letonia.

Detención y extradición de un ciudadano lituano

El hombre, identificado como Rolandas, fue detenido en diciembre de 2022 en Quito.

La captura se realizó durante un operativo de la Policía ecuatoriana, en coordinación con Interpol y en el marco del proyecto Paccto 2.0 de la Unión Europea.

EXTRADICIÓN PASIVA DE UN CIUDADANO LITUANO



La #PolicíaEcuador, en coordinación con #INTERPOL, ejecutó la extradición pasiva de Rolandas V., ciudadano de nacionalidad lituana, requerido por las autoridades judiciales de su país por el presunto delito de posesión ilegal de… pic.twitter.com/8yVYOjshgX — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) July 24, 2026

Orden de captura internacional

La detención se llevó a cabo por disposición de la Corte Nacional de Justicia del país andino, en atención a una alerta de Interpol y a una orden de captura internacional emitida el 25 de julio de 2024 por el Tribunal del Condado de Vilna, en Lituania.

Vínculos con el narcotráfico

El Ministerio del Interior ecuatoriano indicó que Rolandas estaba vinculado a un grupo delictivo dedicado al narcotráfico, que operaba entre Lituania y Letonia.

En 2023, las autoridades lituanas incautaron más de cuatro kilogramos de drogas, entre ellas anfetamina, supuestamente relacionadas con la red.

Operaciones en Ecuador

Rolandas llegó a Ecuador en 2022 y, según la Policía, habría operado junto a otro hombre que fue detenido y extraditado a Lituania en 2024.

Traslado bajo medidas de seguridad

El hombre fue trasladado al aeropuerto de Quito bajo estrictas medidas de seguridad y entregado a una delegación de su país.

Elaborado con información de EFE

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