Dos estudiantes fueron asesinados a tiros al salir de su colegio en Santa Elena

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Dos estudiantes de un colegio fiscal de Santa Elena fueron asesinados a tiros cuando salían del plantel. El hecho violento ocurrió el 1 de octubre de 2026 y causó conmoción entre padres de familia, compañeros y docentes.

Las víctimas tenían 15 y 17 años. Sus identidades fueron reveladas como Justhin N. C. y Edison V. B., quienes habrían sido estudiantes de primer año de bachillerato.

Lo que conoce del crimen a estudiantes en Santa Elena

Los joves de 15 y 17 años habrían sido interceptados por hombres que se movilizaban en una motocicleta y que al llegar a los exteriores del plantel, abrieron fuego contra los adolescentes y finalmente se dieron a la fuga.

Los momentos posteriores al hecho violento quedaron registrados en videos que circularon rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa a los estudiantes tendidos en el suelo, mientras varias personas intentan auxiliarlos.

El ataque armado generó preocupación y conmoción entre personal de la institución, estudiantes y padres de familia. El plantel tiene capacidad para cerca de 3 000 estudiantes.

Los jóvenes recibieron disparos en la cabeza

Los adolescentes fueron trasladados de urgencia a una casa de salud cercana, donde permanecían en estado crítico tras recibir impactos de bala en la cabeza. Sin embargo, por la noche de ese 1 de octubre la muerte de ambos jóvenes fue confirmada.

Las autoridades analizan lis videos de cámaras de seguridad para recabar información que permita dar con los responsables de este crimen.

Santa Elena dentro de la lista de zonas peligrosas para viajar

El pasado 18 de agosto de 2026 Estados Unidos actualizó sus recomendaciones de viaje para Ecuador. En la lista incluyó a las provincias de Santa Elena y Manabí, para las cuales recomendó a sus ciudadanos reconsiderar el viaje o no viajar, debido a riesgos relacionados con la delincuencia y el terrorismo.

Estados Unidos establece una serie de criterios para recomendar a sus ciudadanos no viajar o reconsiderar sus viajes a determinadas zonas de Ecuador.

Entre las razones señaladas están la presencia de organizaciones terroristas y otros grupos delictivos que han cometido actos violentos en estas provincias. Según la alerta, “recientemente, esta violencia se ha intensificado”.

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