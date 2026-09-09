Desmantelan presunto centro de cultivo de marihuana en Cuenca

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Un presunto centro de cultivo de marihuana fue desmantelado en una vivienda de la parroquia Cañaro, al noroeste de Cuenca. En total fueron decomisadas 40 plantas por la Policía Nacional, mientras que un ciudadano de nacionalidad estadounidense fue detenido, el 8 de septiembre de 2026.

Se dedicaba a su comercialización

Según información policial, el estadounidense se dedicaba a su cultivo, procesamiento y comercialización. Entre las evidencias encontradas para sustentar esta hipótesis, habían fundas de marihuana con diferentes etiquetas. De esta manera la Policía descartó de que se tratara de un cultivo para consumo personal.

“Él mismo las cultivaba, las procesaba, las secaba, las embalaba y con diferentes etiquetados de acuerdo al contenido de la marihuana, la distribuía a los ciudadanos”, expresó Ángel Esquivel, comante de la Policía.

Decomiso y situación migratoria

Según la Policía, con este operativo se evitó la distribución de al menos 28.241 dosis de marihuana, que en el mercado estaría valorado a más de 10.000 dólares. En total se decomisaron 40 plantas de marihuana de más de un metro de alto que estaban en macetas y 450 dólares. “Estas plantas estaban muy bien conservadas, él sabía muy bien cómo cultivarlas”, indicó Esquivel.

No se reveló la identidad del detenido, pero según las autoridades el extranjero mantenía una situación migratoria irregular desde el 2021. “Como es un ciudadano extranjero nosotros tenemos que notificar a la embajada, ya que como cualquier ciudadano tiene derecho a una defensa”, agregó comandante.

Las autoridades esperan que se lo procese por posesión de droga a gran escala.

🚔 APREHENDIMOS A UN CIUDADANO EXTRANJERO CON MÁS DE 14 KILOS DE MARIHUANA



En #Cuenca, la operación CERO IMPUNIDAD 29620 permitió aprehender a un ciudadano estadounidense con 14,12 kg de marihuana, equivalentes a 28.241 dosis, además de dinero en efectivo y terminales móviles. pic.twitter.com/i1E5KDoVxV — Policía Ecuador Zona 6 Azuay-Cañar-Morona Santiago (@PoliciaEcZona6) September 8, 2026

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