Las desapariciones en Ecuador aumentaron en el primer semestre de 2026

Las desapariciones en Ecuador crecieron durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, el país registró 3 909 denuncias, lo que representa un incremento del 2,8% respecto al mismo período de 2025. Esta información proviene de los datos abiertos del Ministerio del Interior y fue difundida por El Diario Manabí.
El reporte señala que el aumento equivale a 105 casos adicionales frente al primer semestre de 2025.
Además, El Diario Manabí destacó el reciente hallazgo de una supuesta casa de torturas en el sector El Florón, en Portoviejo, donde la Policía encontró preliminarmente restos de cuerpos desmembrados.
Cifras alarmantes sobre desapariciones
Según la publicación, el 16,5% de las personas desaparecidas aparece sin vida tras las investigaciones.
Asimismo, el 5% de los casos permanece pendiente de localización. Las cifras nacionales mantienen una tendencia similar durante los últimos seis años, con registros anuales entre 6 700 y 7 500 desapariciones.
El contraste entre provincias marca diferencias importantes. En Manabí, el primer semestre de 2026 cerró con 255 desapariciones, lo que representa un aumento del 30%, con 59 casos más que en el mismo período de 2025.
En cambio, Santo Domingo de los Tsáchilas reportó 103 desapariciones, dos menos que el año anterior.
El Diario Manabí también señaló que la mayoría de los casos corresponde a adolescentes por problemas familiares o motivos personales.
Además, el 16% de las desapariciones mantiene relación directa con bandas criminales organizadas.
El exdirector de Inteligencia Militar, Mario Pazmiño, sostuvo que ciertos territorios funcionan como “sitios santuario” para las bandas delictivas, donde estos grupos ejercen control e instalan casas de tortura.
Por su parte, el analista Arturo Moscoso afirmó que la movilización masiva de militares no consigue los resultados esperados.
Moscoso planteó una evaluación de las medidas aplicadas bajo estados de excepción y conflicto armado, enfatizando sus efectos sobre la seguridad ciudadana en Ecuador.
El experto en seguridad Andrés Williams agregó que el país necesita incorporar indicadores como las desapariciones forzadas y los asesinatos múltiples para dimensionar con mayor precisión la violencia y orientar las políticas públicas.
En marzo de 2026, la asambleísta Ana Herrera presentó un proyecto de ley para fortalecer la respuesta estatal frente a las desapariciones.
La propuesta plantea la activación automática de los protocolos de búsqueda tras la denuncia y fija un plazo máximo de 30 minutos para iniciar las acciones operativas.
El texto también dispone la intervención inmediata de la Policía Nacional, la Fiscalía y el ECU-911, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta en todo el país.
Con información de El Diario Manabí
Ecuador registró 3 909 denuncias de desaparición entre enero y junio de 2026, un incremento del 2,8% frente al mismo período de 2025, equivalente a 105 casos adicionales.
Los datos provienen de los registros abiertos del Ministerio del Interior, difundidos por El Diario Manabí, y muestran que las desapariciones mantienen una tendencia sostenida en el país.
Manabí registró el mayor incremento, con 255 desapariciones, un 30% más que en el primer semestre de 2025. Además, el hallazgo de una presunta casa de torturas en Portoviejo volvió a centrar la atención sobre la violencia en esa provincia.
El Diario Manabí señala que alrededor del 16% de las desapariciones tendría relación con bandas criminales organizadas, mientras expertos advierten sobre territorios bajo control de grupos delictivos.
Según la publicación, aproximadamente el 16,5% de las personas desaparecidas es localizada sin vida y cerca del 5% de los casos continúa sin resolverse.
Estos indicadores reflejan que una parte importante de las denuncias termina con resultados fatales o permanece sin esclarecer, lo que evidencia desafíos para los organismos de búsqueda e investigación.
Especialistas consideran que las desapariciones deben incorporarse como un indicador clave para medir la violencia en Ecuador y evaluar la efectividad de las estrategias de seguridad.
Analistas como Mario Pazmiño, Arturo Moscoso y Andrés Williams sostienen que el análisis de las desapariciones, junto con otros delitos violentos, puede orientar mejor las decisiones estatales y la planificación de políticas públicas.
Un proyecto de ley presentado en marzo de 2026 propone que los protocolos de búsqueda se activen automáticamente tras la denuncia y que las primeras acciones comiencen en un plazo máximo de 30 minutos.
La iniciativa contempla la intervención inmediata de la Policía Nacional, la Fiscalía y el ECU-911 para reducir los tiempos de respuesta y fortalecer la atención a los casos de desaparición.