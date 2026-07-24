Las desapariciones en Ecuador aumentaron en el primer semestre de 2026

Las desapariciones en Ecuador crecieron durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio, el país registró 3 909 denuncias, lo que representa un incremento del 2,8% respecto al mismo período de 2025. Esta información proviene de los datos abiertos del Ministerio del Interior y fue difundida por El Diario Manabí.

¿Cuántas desapariciones registró Ecuador en 2026?

El reporte señala que el aumento equivale a 105 casos adicionales frente al primer semestre de 2025.

Además, El Diario Manabí destacó el reciente hallazgo de una supuesta casa de torturas en el sector El Florón, en Portoviejo, donde la Policía encontró preliminarmente restos de cuerpos desmembrados.

Cifras alarmantes sobre desapariciones

Según la publicación, el 16,5% de las personas desaparecidas aparece sin vida tras las investigaciones.

Asimismo, el 5% de los casos permanece pendiente de localización. Las cifras nacionales mantienen una tendencia similar durante los últimos seis años, con registros anuales entre 6 700 y 7 500 desapariciones.

Manabí registró el mayor incremento de desapariciones

El contraste entre provincias marca diferencias importantes. En Manabí, el primer semestre de 2026 cerró con 255 desapariciones, lo que representa un aumento del 30%, con 59 casos más que en el mismo período de 2025.

En cambio, Santo Domingo de los Tsáchilas reportó 103 desapariciones, dos menos que el año anterior.

Causas y contexto de las desapariciones

El Diario Manabí también señaló que la mayoría de los casos corresponde a adolescentes por problemas familiares o motivos personales.

Además, el 16% de las desapariciones mantiene relación directa con bandas criminales organizadas.

Expertos cuestionan la estrategia de seguridad

El exdirector de Inteligencia Militar, Mario Pazmiño, sostuvo que ciertos territorios funcionan como “sitios santuario” para las bandas delictivas, donde estos grupos ejercen control e instalan casas de tortura.

Por su parte, el analista Arturo Moscoso afirmó que la movilización masiva de militares no consigue los resultados esperados.

Evaluación de medidas de seguridad

Moscoso planteó una evaluación de las medidas aplicadas bajo estados de excepción y conflicto armado, enfatizando sus efectos sobre la seguridad ciudadana en Ecuador.

El experto en seguridad Andrés Williams agregó que el país necesita incorporar indicadores como las desapariciones forzadas y los asesinatos múltiples para dimensionar con mayor precisión la violencia y orientar las políticas públicas.

Proyecto de ley busca acelerar la búsqueda de desaparecidos

En marzo de 2026, la asambleísta Ana Herrera presentó un proyecto de ley para fortalecer la respuesta estatal frente a las desapariciones.

La propuesta plantea la activación automática de los protocolos de búsqueda tras la denuncia y fija un plazo máximo de 30 minutos para iniciar las acciones operativas.

El texto también dispone la intervención inmediata de la Policía Nacional, la Fiscalía y el ECU-911, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta en todo el país.

Con información de El Diario Manabí

Desapariciones en Ecuador; preguntas frecuentes