“Estoy endeudado”. La voz se le quebró mientras relataba su experiencia al retornar como deportado. Tras arribar al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, Edwin (nombre protegido) vivió una mezcla de sentimientos: la alegría de volver a ver a su familia tras varios meses de viaje contrastó con la impotencia de tener que regresar a Ecuador prácticamente “con las manos vacías”, sin poder completar su sueño de llegar a Estados Unidos.

Los deportados que llegaron a Guayaquil

“La situación está muy dura. En México también están deportando. Por eso, decidí regresarme, antes de que ocurra algo”, afirmó el joven poco antes de fundirse en un abrazo con sus seres queridos, quienes aguardaban con globos y flores en la sala de espera de arribo internacional para darle la bienvenida.

Él se encontraba en el grupo de migrantes que arribó a Guayaquil a las 19:15 del jueves 6 de febrero de 2025, como parte de las deportaciones que viene realizando el Gobierno de Estados Unidos. El avión partió desde Harlingen Valley, en Texas, transportando a los ecuatorianos que fueron obligados a regresar con sus sueños y esperanzas metidos en sus maletas.

Edwin viajó a través del Darién. Partió desde Ecuador en agosto de 2024 y un mes después, en septiembre, arribó a México, tras un viaje duro y peligroso. Ahí realizó diversos trabajos mientras llegaba la fecha de su cita para solicitar asilo en Estados Unidos.

Citas fueron suspendidas

“Nos salió la cita para el 27 de enero”, recordó Edwin. Pero Donald Trump se posesionó como presidente de Estados Unidos el 20 de enero y suspendió todas las citas que ya habían sido programadas. Esta medida perjudicó al joven, quien decidió retornar a su tierra de forma voluntaria tras permanecer siete meses en México.

Su meta era llegar a territorio estadounidense, donde tiene familia que lo esperaba en el estado de New Jersey. “Allá están mi suegra, mi cuñada, pero no pude completar mi viaje. Estoy endeudado. No he sacado cuentas, pero es un dineral”, afirmó.

La ruta de la migración

Lo mismo dijo una mujer que también hizo parte del grupo que llegó el jueves en la noche. Aunque se mostró reacia a hablar, comentó brevemente que ella arribó a Estados Unidos, pero viajando a través de El Salvador, llegó a Tijuana y de ahí la llevaron a Los Ángeles.

Recordó que cuando estuvo en manos de las autoridades estadounidenses recibía comida, pero la que ellas querían darle. “Ahora quiero reencontrarme con mi hijo”, puntualizó mientras se dirigía a la salida de la terminal aérea guayaquileña.

El bono

Funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, personal de la Cruz Roja, entre otras instituciones, llegaron para recibir a los migrantes y darles un apoyo y una guía. Estos ciudadanos recibirán el bono de $ 470 que ofreció el presidente de la República, Daniel Noboa, a los ecuatorianos deportados.

Otro joven deportado dijo que los mantuvieron esposados. Algunos de los migrantes se cubrieron el rostro mientras salían en forma apresurada, llevando sus pocas pertenencias en pequeñas maletas o mochilas. Hubo hombres, mujeres y niños en este nuevo grupo. A las 20:50 ya se retiraron todos los deportados. (JCH)

