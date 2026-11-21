Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de noviembre de 2026

El exjuez de la Corte Nacional de Justicia, David Jacho, denunció amenazas, intentos de soborno y presiones para favorecer a determinados intereses en causas judiciales que tramitó durante su paso por el organismo.

Sus declaraciones las hizo antes de ser trasladado a la Cárcel No. 4 de Quito.

Jacho afirmó ser inocente y sostuvo que decidió entregarse voluntariamente porque “el que nada debe, nada teme”.

También rechazó los señalamientos sobre el incumplimiento del dispositivo de vigilancia electrónica.

¿Qué denunció David Jacho antes de ir a prisión?

El exmagistrado aseguró que es falso que se haya negado a cambiar el grillete electrónico o que haya dejado de pagar por su uso.

Según su versión, solicitó un diferimiento de pago que fue aprobado y se encuentra al día con las cuotas correspondientes.

En ese contexto, cuestionó la decisión judicial que dispuso su prisión preventiva y calificó la resolución como parcializada y arbitraria. Además, criticó que en Ecuador se dicte “prisión por deudas”.

Jacho anunció que presentará una acción de habeas corpus y responsabilizó al Estado por su integridad y la de su familia.

Jacho habló de amenazas e intentos de soborno

El exjuez sostuvo que el proceso en su contra responde a una persecución de grupos de poder con intereses en causas millonarias de personajes políticos que tramitaba en la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia.

Según su testimonio, recibió amenazas, intentos de soborno y presiones para manipular sorteos judiciales, alterar agendas de audiencias y emitir fallos favorables.

Al ser consultado sobre quiénes integrarían esos grupos, mencionó a personas actualmente sentenciadas en casos como Independencia Judicial, Sacha y Plaga.

También señaló supuestos vínculos entre abogados de la denunciante, sectores del Consejo de la Judicatura y el exvocal Mario Godoy, junto con Diego Chimbo.