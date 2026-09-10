Daniel Noboa designa a Mauro Bedoya como nuevo comandante General de la FAE

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Daniel Noboa designó al brigadier general Mauro Enrique Pablo Julian Bedoya Avilés como comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE). La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 496, firmado este 10 de septiembre de 2026.

El documento también le otorga el grado honorífico de general del Aire mientras permanezca al frente de esa rama de las Fuerzas Armadas. Esta designación no altera la antigüedad entre oficiales ni implica beneficios económicos adicionales.

Bedoya Avilés reemplaza al teniente general Mauricio Xavier Salazar Machuca. En el decreto, el mandatario agradeció al comandante saliente por sus servicios y dio por terminadas sus funciones.

Experiencia en operaciones aéreas de Mauro Bedoya, nuevo comandante

Nacido en Ibarra, Mauro Bedoya Avilés posee una licenciatura en Ciencias Aeronáuticas Militares. Durante su carrera se ha formado como piloto militar y ha realizado diferentes cursos operativos.

▪️Durante el acto, el comandante del #COAE, brigadier general Mauro Bedoya Avilés, destacó el trabajo realizado por este Gran Comando y rindió homenaje al personal e instituciones que aportan en la seguridad estatal durante el Conflicto Armado No Internacional. pic.twitter.com/JU2cDUEkz1 — Fuerza Aérea Ecuatoriana (@FuerzaAereaEc) July 11, 2026

Entre sus especializaciones constan las de líder de escuadrilla de aeronaves Strikemaster MK-89, instructor Listo para el Combate de aviones Mirage F-1 e instructor Listo para el Combate de aviones A-29B Super Tucano.

Su preparación incluye cursos de Tácticas de Combate y Simulador de Combate en Francia, Guerra Electrónica en Israel y Recepción de Aeronaves en Brasil. También cursó Estado Mayor Conjunto en la Academia de Defensa Militar Conjunta.

Los cargos que ocupó en la Fuerza Aérea

Antes de asumir la Comandancia General de la FAE, Bedoya Avilés estuvo al frente del Comando de Ciberdefensa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Además, fue comandante del Ala de Combate Número 23, agregado de Defensa en la Embajada de Ecuador en Washington, director de la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Rennella Barbatto y director de Comunicación Social de la Fuerza Aérea.

Dentro de la institución también ejerció como director de Planificación y Gestión Estratégica. Durante su trayectoria recibió varias condecoraciones, entre ellas la Medalla Legión al Mérito, otorgada por Estados Unidos.

El Decreto Ejecutivo 496 entró en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su posterior publicación en el Registro Oficial.

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