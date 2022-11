Expertos analizan cómo combatir el crimen organizado en Ecuador

Orlando Silva

Guayaquil y Esmeraldas sufrieron más de 18 atentados por el crimen organizado en menos de 24 horas. Se sospecha que una de las causas principales para estos sucesos fue el traslado de los presos desde la Penitenciaría del Litoral. Los reclusos habían advertido que se podían desarrollar masacres si es que los reos eran llevados a otro sitio.

Según las autoridades estos actos fueron planificados con el objetivo de causar terror en la población. El presidente Guillermo Lasso anunció la noche del 1 de noviembre el estado de excepción y toque de queda en Guayas y Esmeraldas. Pese a esto, la madrugada de este 2 de noviembre de 2022 se registraron nuevos hechos de violencia en Guayaquil y Santo Domingo.

Expertos en seguridad hablan sobre la situación actual del país y el accionar de la Policía Nacional. También mencionan que es importante el apoyo a estas instituciones para mejorar la seguridad del país.

Causas y posibles soluciones ante los actos del crimen organizado

Para Carla Álvarez, experta en teorías de la seguridad, indica que pueden ser varias las causas por las que se desarrollaron estos eventos. Existen teorías de que el narcotráfico ha crecido en el país y la violencia dentro de las cárceles hizo explotar en las calles al crimen organizado. De igual forma menciona que la debilidad institucional y cuando no hay presupuesto y tecnología la actividad delictiva puede aumentar.

María Fernanda Noboa, experta en inteligencia estratégica, explica que la mirada estratégica de la seguridad no ha estado considerada en Ecuador. Hace varias décadas se ha tratado de solucionar los problemas cuando ya se desarrollan y no se hace un giro preventivo de alerta temprana.

“Ahora no nos queda más que hacer el uso del ejercicio de la fuerza de militares y policías hasta neutralizar la coyuntura. Esto se debe hacer de forma sostenible y pensar que hay recursos necesarios para la construcción de capacidades”, indicó Noboa.

Una de las posibles acciones que se podrían llegar son golpes contundentes al crimen organizado por parte de la Policía Nacional. Lo que se desarrollaría es una metodología de control del Estado hacia ese tipo de grupos. Pero esto no solucionaría todo el problema de la delincuencia y el narcotráfico.

Para Noboa es importante que las instituciones del Estado tengan cuadros preparados para conducir no solo operaciones militares y de defensa, sino para conducir las relaciones de políticas de toda la geografía y la geoeconomía de la droga.

Asimismo, explicó que no se debe buscar soluciones, sino formas de convivencia que faciliten las cosas ya que no se puede eliminar el crimen organizado, pero sí se puede mantener bajo control si hay una interagencialidad de todas las instituciones del Estado y hay una visión a largo plazo.

¿Funcionan las Unidades de Policía Comunitaria?

Daniel Pontón, experto en teorías de la seguridad, menciona que se debe fortalecer la capacidad de anticipación que puede venir a futuro. De igual forma, indica que se debe pensar en un nuevo modelo de UPC que se tiene. En ciertos territorios para el experto es necesario que se cambien los modelos de gestión.

Explica que el problema está en la toma de decisiones y cuando esto no se alinea con lo que puede hacer inteligencia el ciclo no se cumple. Indica que este es un asunto que sorprendió a todos y costó vidas humanas. También acotó que el Estado no se ha podido adaptar a estos nuevos escenarios que son más graves y por ello es importante el dotar a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado.

Para Álvarez es importante que las UPC se mantengan cerca de las personas. Lo que se necesita para mejorar estas estructuras es incrementar el apoyo hacia estas instituciones ya que no se puede dejar a los barrios sin el resguardo policial.

Los expertos comparten que se debe mejorar el sistema de las UPC para que haya un mejor control en cada uno de los barrios. De igual manera, es importante que los policías cuenten con mayor apoyo ya que algunos no tienen los instrumentos necesarios para combatir al crimen organizado.

Sistema de inteligencia contra el crimen organizado

Según Noboa las alertas tempranas de la Policía tienen buenas fuentes de información, pero el problema es que la decisión estratégica de armar operaciones depende de la orientación del conductor del Estado. En este caso, la experta señala que entre las autoridades están perdidos en la conducción y no hay una sola visión para realizar un mismo trabajo.

Álvarez también señala que quizás hubo una mala estrategia de inteligencia que no pudo prever esto o no se manejó con el adecuado sigilo. También menciona que estas investigaciones no se hicieron en el momento adecuado, ya que hace dos años se viven crisis carcelarias y no se debía esperar que el crimen organizado crezca tanto para tomar estas estrategias de reubicación. Para la especialista esto se pudo hacer antes y con una inteligencia con una mayor capacidad de predicción.

