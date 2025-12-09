La Corte Constitucional del Ecuador y la Corte Nacional de Justicia emitieron una declaración conjunta sobre la independencia judicial, durante Encuentro de la Cultura del Precedente, este martes 9 de diciembre de 2025.

La declaración sobre independencia judicial de la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia

Los presidentes de la Corte Constitucional (CC), Jhoel Escudero, y de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing firmaron una declaración conjunta sobre la independencia judicial.

En el documento, expresan su firme convicción de que la independencia judicial es un pilar esencial del Estado de derecho y una garantía indispensable para la protección de los derechos y libertades de las personas.

Fortalecimiento del sistema de justicia

Las autoridades reiteraron la necesidad de preservar y fortalecer la autonomía e independencia de todo el sistema de justicia, que debe contar con seguridad institucional y personal para el ejercicio libre y responsable de sus funciones.

Señalaron que todas las instituciones del Estado comparten la necesidad de respetar y respaldar la independencia del sistema de administración de justicia con el fin de recobrar la confianza ciudadana.

Creación de una Comisión de Diálogo Interinstitucional

En la declaración se anunció la creación de una Comisión de Diálogo Interinstitucional que actuará como garante de transparencia y neutralidad.

Estará integrada por ambas cortes y con acompañamiento técnico de la comunidad internacional.

Este espacio buscará consolidar mecanismos de coordinación que fortalezcan la confianza ciudadana y aseguren la protección de quienes imparten justicia.

Se invitó a otras instituciones del Estado a sumarse a esta iniciativa para robustecer la administración de justicia.

Reafirmación del compromiso institucional

Las autoridades reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada en tres objetivos:

Defensa de la independencia judicial

S eguridad de los servidores judiciales

Consolidación de un sistema judicial autónomo, responsable, eficiente y digno del país.