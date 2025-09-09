La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años de privación de libertad contra Luis Alberto E. Ch., declarado autor directo del delito de violación en perjuicio de una adolescente de 15 años. Los hechos ocurrieron en el cantón Naranjal, provincia de Guayas, el 4 de abril de 2022.

Más noticias

Agresiones reiteradas y denuncia contra agresor sexual de una menor de edad, en Naranjal

El padre de la víctima presentó la denuncia después de que su hija relatara agresiones físicas, psicológicas y sexuales ocurridas el 22 de diciembre de 2021, en enero de 2022 y finalmente el 4 de abril de ese año.

Uno de los hermanos descubrió videos e imágenes almacenados en el celular del agresor cuando acudió a su domicilio a realizar una configuración técnica en el dispositivo, hallazgo que evidenció los abusos.

La adolescente explicó que el procesado acudía a su vivienda cuando ella se encontraba sola, la obligaba a subir a una motocicleta y la trasladaba a un motel en las afueras de Naranjal, donde la violentaba sexualmente. Además, la amenazaba de muerte, tanto a ella como a su familia, si contaba lo sucedido.

#ATENCIÓN | #Guayas: con base en las pruebas presentadas por #FiscalíaEc, Tribunal Penal dicta sentencia contra Luis Alberto E. Ch. como autor del delito de #Violación.



Más información⬇️https://t.co/I82sKRwa15 pic.twitter.com/uVIN2GRMQy — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 8, 2025

Pruebas presentadas en el juicio

En la audiencia de juzgamiento, la Fiscalía presentó testimonios de nueve personas, entre ellos agentes investigadores de la Policía Judicial, médicos peritos, psicólogos y la madre de la víctima, además del testimonio anticipado de la adolescente.

También se incorporaron informes de la Dinapen, pericias médico-legales, investigativas, de trabajo social y de reconocimiento del lugar de los hechos, así como la experticia de audio y video practicada al teléfono del agresor. La denuncia presentada por el padre de la adolescente formó parte del expediente.

Sentencia y reparación

Con base en estas pruebas, los jueces del Tribunal de Garantías Penales emitieron un fallo unánime y sentenciaron a Luis Alberto E. Ch. a 22 años de prisión. Además, impusieron una multa de 800 salarios básicos unificados y fijaron una reparación integral de 10 000 dólares a favor de la víctima.

La sentencia contempla medidas de protección que incluyen la prohibición de acercarse a la víctima y a su familia, así como la entrega de una boleta de auxilio. Por pedido de Fiscalía, también se dispuso tratamiento psicológico especializado para la adolescente.

El caso fue procesado conforme al artículo 171, inciso 1, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de violación con una pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años.

Información extra: Fiscalía General del Estado

Te recomendamos