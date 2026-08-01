Esto se escondía en dos cargamentos de banano y cacao en dos puertos ecuatorianos

Un contenedor de banano escondía mucho más que fruta de exportación. La Policía ecuatoriana descubrió dos cargamentos de exportación, dos puertos distintos y un mismo objetivo: sacar droga del país oculta entre productos agrícolas. La Policía Nacional encontró más de lo esperado en ambos casos.

La estrategia detrás de los operativos

En el marco de la Estrategia Operacional 3D, la Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas (DNA), ejecutó acciones investigativas y operativas para afectar estructuras dedicadas al tráfico internacional de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Estas acciones se materializaron en dos operativos: ‘Cero Impunidad – 24956’ y ‘Cero Impunidad – 24929’.

Cocaína oculta en un cargamento de banano

En el primer operativo, ‘Cero Impunidad – 24956’, la Policía realizó una inspección en el Terminal Portuario de Guayaquil. Con el apoyo de un perro detector de drogas, los agentes localizaron 90 paquetes ocultos en un contenedor de banano con destino a Génova, Italia. Las pruebas de campo confirmaron que los paquetes contenían 89,55 kilogramos de cocaína. La Policía capturó a Jonathan F. como resultado del procedimiento.

Un cargamento de cacao con droga hacia Alemania

En el segundo operativo, ‘Cero Impunidad – 24929’, las autoridades aplicaron la modalidad conocida como “gancho ciego” en el Puerto de Posorja. Ahí identificaron un contenedor de cacao con destino a Alemania que transportaba 631 paquetes de cocaína ocultos en su interior.

Esta intervención permitió decomisar 627,845 kilogramos de droga, equivalentes aproximadamente a 6.278.450 dosis. La Policía aprehendió a dos operadores de grúa, quienes estarían relacionados con el ilícito.

Ecuador, entre los mayores países en decomisos

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más droga decomisa, tras Colombia y Estados Unidos. El país registra 200 toneladas anuales desde 2021 y alcanzó un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024, en un contexto donde el tráfico internacional de cocaína usa cada vez más los puertos ecuatorianos como punto de salida hacia Europa.

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