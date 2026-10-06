Clausuran un centro médico en Riobamba por contar con 2 502 medicinas irregulares

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Las inspecciones sanitarias interinstitucionales derivaron en la colocación de sellos de suspensión temporal en un establecimiento de salud privado de la capital de Chimborazo. La medida se ejecutó luego de que los inspectores corroboraran graves anomalías en un centro médico en Riobamba, donde se mantenían en bodega y anaqueles más de 2 000 insumos farmacéuticos y medicinas no autorizadas para el consumo humano.

Hallazgos de medicinas irregulares en Riobamba

Durante la intervención técnica, los delegados de control contabilizaron exactamente 2 502 productos irregulares almacenados en las diferentes áreas del inmueble. Dentro de este volumen decomisado constaban medicinas que carecían de registro sanitario, lotes de fármacos con fechas de caducidad vencidas y diversas muestras médicas cuya comercialización se encuentra expresamente prohibida por la ley.

Venta no autorizada de medicamentos en las instalaciones

Las autoridades también descubrieron que dentro de este centro médico se despachaban y vendían fármacos de forma directa al público, a pesar de que el local no poseía el permiso sanitario indispensable para funcionar como punto de expendio.

Las normativas vigentes determinan que esta actividad comercial corresponde de manera exclusiva a establecimientos autorizados como farmacias o botiquines, requisito que el establecimiento intervenido incumplía en su totalidad.

Riesgos directos para la salud de los pacientes

Los organismos técnicos alertaron que la presencia de fármacos vencidos o sin certificación sanitaria oficial representa una seria amenaza para los usuarios, al carecer de las garantías necesarias de calidad, eficacia y seguridad terapéutica.

Debido a la gravedad de estos incumplimientos y con el fin de salvaguardar el bienestar de los pacientes, se resolvió la clausura inmediata de este centro médico en Riobamba conforme a las atribuciones legales de las entidades participantes.

Operativo interinstitucional y controles en Chimborazo

La acción de control se coordinó de manera conjunta entre técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), delegados de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) y miembros de la Policía Nacional.

Los entes rectores ratificaron que continuarán ejecutando inspecciones en Riobamba y en los distintos cantones de la provincia de Chimborazo, e instaron a la ciudadanía a denunciar irregularidades mediante el aplicativo digital Arcsa Móvil.

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