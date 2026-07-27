Capturan a hombre señalado de presuntamente asesinar a otro

La Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) capturó a un hombre de 18 años señalado de participar en un asesinato en Guayaquil, específicamente en el sector de La Floresta 2, al sur de la ciudad.

Esta acción se realizó como parte del Operativo Cero Impunidad, que busca desarticular estructuras criminales.

Detalles del crimen violento

El hecho violento ocurrió aproximadamente a las 14:50 del sábado 25 de julio de 2026. Gracias a una alerta del ECU-911, el personal policial se trasladó al parque de la manzana 186, donde encontraron a un ciudadano sin signos vitales, con múltiples heridas de bala.

Investigación inicial y hallazgos

Los equipos especializados de la Dinased, junto con Criminalística y bajo la dirección del fiscal de turno, iniciaron las diligencias investigativas. Durante el procesamiento técnico de la escena, se levantaron 12 vainas percutidas calibre 9 milímetros y otros elementos relevantes para la investigación.

Entrevistas y reconstrucción del hecho

Las primeras indagaciones incluyeron entrevistas a moradores, familiares y personal policial que acudió al lugar. Los testimonios indicaron que los atacantes llegaron a pie, perpetraron el ataque y huyeron rápidamente.

Además, se realizó un análisis exhaustivo de las cámaras del sistema de videovigilancia de Segura EP. Esto permitió reconstruir la ruta de escape de los sospechosos y localizar una tricimoto utilizada durante la huida.

Aprehensión del sospechoso

Con la información recabada, personal de la Dinased llevó a cabo un allanamiento en el sector Bananeros, Guasmo Sur, donde se logró la aprehensión de Steven B., de 18 años, quien sería un presunto partícipe del asesinato en Guayaquil.

Este individuo fue puesto a disposición de la autoridad competente para iniciar el proceso judicial correspondiente.

Identificación del autor material

Durante las diligencias, Steven B. proporcionó información que llevó a identificar a Jean F., alias ‘Cuchucho’, también de 18 años.

Según las investigaciones preliminares, este joven pertenecería al grupo criminal conocido como ‘Mafia 18’. A pesar de los esfuerzos por localizarlo en su escondite, no fue encontrado y las operaciones para su captura continúan.

Indicios obtenidos durante el operativo

1 dispositivo móvil.

2 chips de telefonía celular de diferentes operadoras.

La Policía Nacional del Ecuador ejecuta operativos permanentes para identificar y poner ante la justicia a quienes amenazan la paz y seguridad ciudadana.

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