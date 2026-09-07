Capturan a dos personas por ataque armado en discoteca de la Alborada, Guayaquil

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Dos personas fueron detenidas por el atentado en una discoteca de la Alborada, al norte de Guayaquil, registrado al medio del domingo 6 de septiembre de 2026. John Reimberg, ministro del Interior, indicó la mañana de este lunes 7 de septiembre de 2026 que las personas detenidas son un hombre de 41 años y una mujer de 22 años.

Fueron capturados en menos de 24 horas

El ministro del Interior John Reimberg destacó que la captura de los sospechosos se dio en menos de 24 horas, luego de que la Policía Nacional efectuara cinco allanamientos. Una acción policial que calificó como una “rápida respuesta operativa”.

Reimberg mencionó que los detenidos están presuntamente vinculados con el hecho violento en la discoteca de La Alborada, y que atrás todo esto estaría una “presunta disputa entre los grupos delictivos Tiguerones y Lagartos”.

“La Policía Nacional reconstruyó la ruta de los presuntos responsables mediante cámaras de videovigilancia de Segura EP y labores investigativas”, mencionó Reimberg.

Resultados del operativo

Las personas fueron indentificadas como Krystel Scarlette V. E., de 22 años; y Francisco David M. Y., de 41 años.

En el operativo, que constó de 5 allanamientos, se localizaron 1 motocicleta y 1 vehículo, presuntamente relacionados con el hecho. Además se incautaron:

2 pistolas

20 cartuchos calibre 9mm

Sustancias sujetas a fiscalización

4 terminales móviles



“Estas personas fueron puestas a órdenes de la justicia y continuarán con las investigaciones para localizar a los otros responsables”, dijo el ministro.

Ataque en discoteca dejó muertos y heridos

El ataque en la discoteca ubicada en la doceava etapa de La Alborada se dio el domingo 6 de octubre, alrededor de las 12:00. Las personas que estaban en el interior del establecimiento se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas.

Un grupo armado habría llegado al lugar para abrir fuego en su interior, dejando a tres personas muertas y nueve heridos. En videos que circularon en redes se puede ver como los heridos fueron atendidos por médicos, y posteiormente fueron llevados hasta una casa de salud en las ambulancias.

Tras el ataque, el establecimiento fue clausurado.

Preguntas claves sobre ataque en discoteca de La Alborada

❓ ¿Cuándo y dónde ocurrió el ataque a una discoteca de La Alborada?

El ataque ocurrió alrededor del mediodía del domingo 6 de septiembre de 2026, en una discoteca de la doceava etapa de La Alborada, al norte de Guayaquil.

Un grupo armado habría ingresado al establecimiento y disparado contra las personas que se encontraban en el interior. El hecho dejó tres personas fallecidas y nueve heridas. Tras el ataque, la discoteca fue clausurada.

❓ ¿Cuántas personas fueron detenidas por el ataque en una discoteca de La Alborada?

Dos personas fueron detenidas en menos de 24 horas por su presunta vinculación con el ataque.

Los detenidos fueron identificados como Krystel Scarlette V. E., de 22 años, y Francisco David M. Y., de 41 años. La Policía realizó cinco allanamientos como parte de la investigación.

❓ ¿Qué encontraron las autoridades durante los allanamientos por el ataque en La Alborada?

Durante los cinco allanamientos se encontraron una motocicleta, un vehículo, dos pistolas, 20 cartuchos calibre 9 mm, sustancias sujetas a fiscalización y cuatro terminales móviles.

Según el ministro del Interior, John Reimberg, estos indicios estarían relacionados con el hecho violento. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia mientras continúan las investigaciones para localizar a otros presuntos responsables.

❓ ¿Qué se sabe sobre el posible motivo del ataque en la discoteca de La Alborada?

El Ministerio del Interior señaló que el ataque estaría relacionado con una presunta disputa entre los grupos delictivos Tiguerones y Lagartos.

Esta hipótesis forma parte de las investigaciones y fue comunicada por el ministro John Reimberg. La Policía reconstruyó la ruta de los presuntos responsables mediante cámaras de videovigilancia de Segura EP y labores investigativas.

❓ ¿Cuántas personas murieron y resultaron heridas en el ataque de La Alborada?

El ataque dejó tres personas fallecidas y nueve heridas.

Los heridos fueron atendidos inicialmente por personal médico y posteriormente trasladados en ambulancias a una casa de salud. Videos difundidos en redes sociales mostraron parte de la atención de emergencia posterior al ataque.

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