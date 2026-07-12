Cae alias ‘La Muerte’ de Los Lobos en Cayambe, Pichincha

Alias ‘La Muerte’, presunto integrante de Los Lobos, fue capturado en Cayambe, norte de la provincia de Pichincha. La Policía Nacional informó sobre la captura de Víctor Alfonso Q. A., de 36 años, durante un operativo ejecutado en esta provincia.

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La captura de alias ‘La Muerte’ en Cayambe, Pichincha

Según la institución, el ciudadano cumplía funciones logísticas dentro del Grupo Armado Organizado Los Lobos. Durante el procedimiento, los agentes decomisaron un arma de fuego y dos cartuchos.

Operativo coordinado por unidades de inteligencia

La intervención se desarrolló por la Subzona de Inteligencia Pichincha, en coordinación con personal del Eje Preventivo.

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Esto ocurrió tras obtener información mediante el manejo de fuentes humanas y la aplicación de técnicas básicas de inteligencia.

Investigación sobre el uso de armas para intimidación

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido se desempeñaba como bodeguero de la organización y habría sido responsable del almacenamiento y custodia de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

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La Policía indicó que la información recabada permitió establecer que el sospechoso portaba un arma para intimidar a personas del sector y facilitar actividades relacionadas con la extorsión.

Indicios encontrados durante el operativo

Con base en esos antecedentes, las unidades policiales ejecutaron el operativo denominado “Atlas” e intervinieron el inmueble previamente identificado durante las labores de inteligencia. Como resultado del procedimiento, los agentes levantaron los siguientes indicios:

Un arma de fuego.

Dos cartuchos.

Afectación al componente logístico de Los Lobos

La Policía señaló que la aprehensión de alias “La Muerte” representa una afectación al componente logístico de Los Lobos. Esto impide que continúe desarrollando presuntas actividades vinculadas con el almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalización y el uso de armas como mecanismo de intimidación.

Trámite legal correspondiente

El detenido y los indicios decomisados fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para el trámite legal correspondiente.

Informe extra: Cayambe

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