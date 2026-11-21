Fecha de publicación: 21 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

La circulación en la vía Alóag–Santo Domingo se complicó este sábado 21 de noviembre de 2026.

Conductores de transporte pesado y buses cruzaron sus unidades en la calzada y bloquearon el paso en ambos sentidos.

La protesta se agravó luego de que la Prefectura cerrara con piedras el paso en el sentido Santo Domingo hacia Alóag, según un reporte del sitio Infórmate Santo Domingo.

En respuesta, transportistas atravesaron sus vehículos, lo que impide el tránsito tanto hacia Quito como hacia Santo Domingo.

¿Qué ocurre en Chiguilpe?

Videos difundidos por medios y páginas locales muestran vehículos atravesados en la carretera y conductores que reportan la imposibilidad de avanzar.

En uno de los testimonios difundidos desde Chiguilpe, un conductor advierte que no hay paso para nadie y describe el panorama como un caos.

La Policía reporta cierre en el kilómetro 83

La Policía Nacional informó, a través de su cuenta de X, que mantiene desplegado personal en el eje vial Quito, en Santo Domingo de los Tsáchilas, para ejecutar labores de control, seguridad y asistencia ciudadana.

La institución también informó que la vía Alóag–Santo Domingo permanece cerrada a la altura del kilómetro 83 debido a derrumbes registrados en la zona.

La Policía recomendó a los conductores circular con precaución, utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

CONTROL Y SEGURIDAD En #SDTsáchilas se mantiene desplegado a su personal en el eje vial Quito, ejecutando labores de control, seguridad y asistencia ciudadana, con el objetivo de precautelar la integridad de quienes se movilizan por las carreteras del país. Asimismo, se informa que la vía Alóag–Santo Domingo permanece cerrada a la altura del kilómetro 83, debido a derrumbes registrados en la zona. Se recomienda a los conductores circular con precaución, utilizar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales. #TrabajamosPorTuSeguridad #ServirYProtegerConFirmeza — Policía Ecuador Zona 4 – Manabí – Sto Domingo (@PoliciaEcZona4) November 20, 2026

La protesta responde al malestar por las restricciones de circulación, las condiciones de la carretera y los cierres registrados desde la noche del viernes.

¿Qué rutas están habilitadas?

Las restricciones de circulación establecidas para la vía contemplan rutas diferenciadas según el tipo de vehículo:

Transporte pesado: debe circular por Calacalí–La Independencia–La Concordia–Santo Domingo.

debe circular por Calacalí–La Independencia–La Concordia–Santo Domingo. Vehículos livianos: pueden utilizar la ruta Alluriquín–La Florida–Tinalandia, habilitada únicamente para este tipo de automotores.

Controles de tránsito en Santo Domingo

La Empresa Pública Municipal de Transporte (EPMT) mantiene operativos con agentes civiles de tránsito en puntos como el sector KFC, el ingreso a Valle Hermoso y el acceso a Las Mercedes.

Los controles buscan impedir el paso hacia corredores restringidos, mientras se mantiene la tensión entre transportistas y las autoridades por las condiciones de circulación.