Las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación conjunta con el ECU 911 para retirar 54 cámaras de videovigilancia instaladas de forma ilegal en distintos puntos de Babahoyo.

Cámaras ilegales retiradas en Babahoyo

Según informó el Ministerio de Defensa, a través de su cuenta de X, los equipos servían para monitorear a las fuerzas del orden y coordinar actividades ilícitas.

Los militares intervinieron de manera simultánea en varias zonas y desmontaron las estructuras que grupos criminales utilizaban para vigilar movimientos policiales y militares.

Las autoridades explicaron que estos dispositivos permitían a las organizaciones delictivas anticipar controles, planificar ataques y evadir operativos.

Identificación de los puntos para el retiro

Por esa razón, el retiro de las cámaras se convirtió en una prioridad dentro de la estrategia del Bloque de Seguridad. Los equipos técnicos del ECU 911 colaboraron en la identificación de los puntos, mientras que personal militar aseguró cada área para evitar riesgos durante las tareas.

De acuerdo con los datos oficiales, las acciones son parte del combate contra el crimen organizado. También destacaron que la intervención fortalece el control territorial y aporta a la seguridad de la ciudadanía, especialmente en zonas donde grupos ilegales buscan expandir su influencia.

Operación se desarrolló en Esmeraldas

De forma paralela, la Armada del Ecuador desplegó operaciones militares en la ciudad de Esmeraldas. Los uniformados realizaron patrullajes, inspecciones y controles en sectores considerados críticos por el incremento de delitos y por la presencia de organizaciones vinculadas al crimen transnacional.

Los operativos buscaron garantizar el orden público y reducir la capacidad operativa de estructuras delictivas.

Los oficiales de la Armada informaron que este despliegue forma parte del trabajo permanente del Bloque de Seguridad. Subrayaron que mantienen una coordinación con otras instituciones del Estado para proteger a la población y sostener la paz en el territorio nacional.

Las intervenciones en Esmeraldas respondieron a la necesidad de reforzar la presencia militar y asegurar zonas donde la ciudadanía exige mayor vigilancia.