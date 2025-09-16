El Bloque de Seguridad, conformado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, interceptó un camión tipo mula que transportaba mercadería de contrabando en el desvío Riobamba–Quito, en la provincia de Chimborazo.

Según la información del Ministerio de Defensa, de este 16 de septiembre de 2025, la operación se desarrolló gracias a información de inteligencia militar.

El Ejército Ecuatoriano, que lideró la intervención, informó que el conductor del vehículo intentó huir del control al percatarse de la presencia de los uniformados.

En ese momento, dos vehículos sin placas abrieron fuego contra el personal militar. Los uniformados repelieron el ataque y lograron neutralizar al conductor e incautar el camión que contenía mercadería no declarada. El individuo fue aprehendido tras intentar escapar del lugar a pie.

La mercadería incautada

Durante la inspección al camión tipo mula, las autoridades encontraron:

1 300 cajas con diferentes tipos de frutas

2 televisores de 65 pulgadas

Aros para vehículos

Accesorios para televisión

Caso relacionado con combustibles

El Bloque de Seguridad ha incautado 1 022 457 galones de combustible en lo que va de 2025. Así lo informó el Ministerio de Defensa este lunes, 15 de septiembre.

La afectación económica para las mafias es de 21,5 millones, según la Cartera de Estado. La cifra representa un incremento del 78,9% en galones decomisados y 62,1% en pérdidas económicas en comparación con el 2024.

Según Defensa, en los operativos militares también se han destruido 1 095 acoples clandestinos, 81 pistas artesanales utilizadas para el acopio de combustible y 28 pistas clandestinas, impactando directamente las rutas de extracción y transporte ilícito.

