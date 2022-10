Lautaro Ojeda: ‘El blindaje de autos se triplicó en Ecuador en los últimos dos años’

Ojeda es graduado de Electromecánica en la Universidad San Francisco de Quito, donde además realizó estudios de Administración de Empresas. Diplomado en Estrategia Logística en el TECH de Monterrey, sede Guayaquil. Foto: Cortesía.

¿Qué tan necesario es en los actuales momentos el uso del blindaje?

Bueno, el blindaje es un gusto. El blindaje -sea arquitectónico, hablemos de chalecos blindados o de un auto blindado- está relacionado con la industria del armamento. No es un producto nuevo, no es un accesorio. En el caso específico de los carros, el blindaje está derivado de la industria militar.

Desde hace muchos años acá, sobre todo en países como Colombia y México en donde el tipo de amenazas en la calle son con armas de fuego, el blindaje se fue desarrollando de tal manera que incluso Colombia es un referente mundial en este tipo de materiales.

Entonces, qué pasa, la necesidad de un lado va a depender definitivamente de la exposición que uno tenga a un riesgo, a una amenaza.

Como todos sabemos, en México, Brasil, Perú y Colombia, dadas las circunstancias de grupos irregulares y de la cantidad de armas que existe en las calles desde hace muchas décadas, entonces se convierte en una necesidad.

¿Qué pasa en el caso de Ecuador?

Es una necesidad que cada vez es más recurrente en el Ecuador. Aquí hay personas que nos hemos especializado en esto desde hace más de 18 años; en aquella época ya existía este tipo de soluciones, pero eran bastante marginales.

Hoy por hoy hay mucha más oferta en el mercado; lamentablemente, es una industria que no está regulada como debería estar regulada por el Estado porque se trata de algo peligroso, ya que puede caer en malas manos.

Por otro lado, hay una oferta tan grande que muchas veces la gente pues cae en engaños. Por ejemplo, hay gente que cree que solamente se deben blindar los vidrios del carro, o que el vidrio del carro se puede transformar en un vidrio blindado con una simple lámina, cosas que son totalmente un error.

Entonces, ¿cómo se blinda un carro?

Para blindar un vehículo se reemplazan los vidrios del carro por vidrios blindados. En las puertas y las estructuras se usan materiales balísticos, con certificaciones internacionales.

¿Qué costo tiene?

Es un costo que se ubica entre los USD 20 000 y los 30 000, ya que es todo un proceso. Entonces, la necesidad de tener un auto blindado va a depender un poco, obviamente del alcance y también del riesgo que uno tenga. En el tema del blindaje hay muchos clientes con amenazas directas.

También hay personas que nos dicen que no tienen enemigos y que no los van a matar, lo que es correcto. Pero, lamentablemente, como vemos todos los días la delincuencia común hoy por hoy ya porta armas; entonces nosotros, el común de los ciudadanos, estamos expuestos a sufrir un asalto con armas de fuego.

¿Cómo hacemos para defendernos de esta amenaza?

Todos queremos protegernos frente a esa amenaza. Estamos abriendo un abanico muy grande, pero muy técnico sobre el blindaje automotriz; claro, entonces si mi respuesta sería sí hay una necesidad cada vez mayor, pero evidentemente va a depender del alcance.

Por ejemplo, no es lo mismo para las personas que no tienen una exposición grande, digamos un padre de familia, una persona común, un empleado público de segundo rango, alguien que no está expuesto. En la otra punta está algún empresario, un político que puede ser un objetivo y estar en riesgo de ser atacado.

¿Y la gente que tiene miedo de que en el semáforo le apunten con una pistola y no cuenta con los USD 30 000 para protegerse, qué opciones tiene?

Lamentablemente en el Ecuador, por la isla de paz entre comillas que fuimos hasta hace poco, es una industria que no está muy informada, no hay una regulación correcta. Por lo tanto, hoy en redes sociales y otros medios se ofrece cualquier producto, o digamos cualquier cosa con supuesta resistencia balística, lo que es absolutamente falso.

Entonces eso es algo muy peligroso, porque en el blindaje no hay una segunda oportunidad. Es decir, en un ataque armado tiene que funcionar porque no hay una segunda oportunidad. Eso hay que entender muy claramente.

Somos pocos los que nos hemos especializado en esta industria durante muchos años y estamos preocupados por esto.

Una cosa es que yo a usted le ofrezca, digamos un televisor con ciertas características, usted me cree me compra el televisor y finalmente no funciona. En este caso no pasa nada. Pero si le ofrezco una protección balística X y en el momento de un ataque no funciona, de qué estamos hablando.

¿Cuántos vehículos se blindan por año en el Ecuador?

Hasta hace dos años la industria, más o menos, estimamos entre 150 y 180 vehículos anuales entre todos los blindadores formales. Hoy por hoy se estima que son entre 500 a 550.

