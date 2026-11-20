Fecha de publicación: 20 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de noviembre de 2026

El ataque ocurrió en la parroquia Veracruz, provincia de Pastaza.

Una mujer de 26 años y su hija de 10 meses fallecieron durante un ataque armado registrado la mañana del jueves 19 de noviembre de 2026, en el barrio Santa Marianita.

La madre de la joven resultó herida y fue trasladada a un hospital de Puyo, mientras el presunto agresor fue detenido, según información difundida por el medio digital Machala Móvil.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Las víctimas fueron identificadas como Erika M. y su hija, Elita M.

El principal sospechoso es Jason P., de 53 años, quien sería expareja de la joven y habría llegado desde Quito antes del ataque, ocurrido aproximadamente a las 11:30.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría ingresado a la vivienda por la parte posterior.

Una vez dentro, golpeó presuntamente a la madre de la joven con la empuñadura de un arma de fuego y luego disparó contra Erika y la bebé.

La mujer recibió cinco impactos de bala, mientras que la niña fue alcanzada por dos disparos. Ambas fallecieron antes de recibir atención médica.

📍#PASTAZA | APREHENDIMOS EN FLAGRANCIA A PRESUNTO IMPLICADO EN DOS MUERTES VIOLENTAS Actuando de manera inmediata, ante un hecho violento que dejó como resultado dos personas fallecidas, entre ellas una niña de aproximadamente 2 años y una mujer, por impactos de arma de fuego. https://t.co/DIOps1FZt2 — Policía Ec Cotopaxi Tungurahua Chimborazo Pastaza (@PoliciaEcZona3) November 19, 2026

El sospechoso fue detenido tras una persecución

Imagen del presunto sospechoso. Redes sociales

Tras el ataque, el sospechoso habría escapado en una furgoneta hacia el barrio Cumandá.

La Policía Nacional inició una persecución que terminó con su captura.

Durante el procedimiento se habría producido un enfrentamiento armado, en el que Jason P. resultó herido en una pierna y un brazo.

Los agentes decomisaron un revólver calibre 22 y vainas encontradas en el tambor del arma, según la información difundida por Machala Móvil.

El detenido quedó a órdenes de las autoridades judiciales.

Screenshot de video de X de @PoliciaEcZona3.

La víctima habría contado con medidas de protección

Entre los elementos que se investigan están los antecedentes de un proceso legal relacionado con la paternidad y la pensión alimenticia, así como la existencia de una boleta de auxilio y una medida de alejamiento a favor de la joven, según las primeras indagaciones policiales citadas por el medio digital.

Mientras tanto, la madre de Erika permanece bajo atención médica.