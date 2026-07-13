Armada intercepta embarcaciones 73 bidones de droga en altamar

La Armada del Ecuador interceptó este domingo 13 de julio de 2026 dos embarcaciones que transportaban 73 bidones llenos de droga en altamar. El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, afirmó que este operativo representa probablemente “el golpe más grande en altamar al narcotráfico en Ecuador” durante el presente año.

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La droga interceptada en altamar por la Armada en 73 bidones

La operación se llevó a cabo frente a las costas de Esmeraldas y resultó en en la aprehensión de seis ciudadanos ecuatorianos.

Según el Ministerio de Defensa Nacional, el decomiso tuvo un impacto económico superior a 80 millones de dólares para las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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Destino de la droga

Los 73 tanques ocultaban un total de 2,2 toneladas de supuesta droga, la cual estaría destinada a los mercados de Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Aprehensión y proceso legal

Los seis ciudadanos ecuatorianos aprehendidos fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar las investigaciones y los procesos legales correspondientes.

Colaboración internacional y seguridad marítima

La Armada del Ecuador informó que la operación fue ejecutada con la participación de la Corbeta Misilera “Manabí” y medios aeronavales, durante patrullajes de control marítimo en el sector norte de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) continental.

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La institución destacó que esta intervención fue posible gracias a labores de inteligencia y al intercambio de información con países aliados.

La cooperación internacional continúa siendo un componente clave para fortalecer la seguridad marítima en Ecuador y enfrentar las amenazas del crimen organizado transnacional en los espacios marítimos bajo jurisdicción ecuatoriana.

Informe extra: Armada del Ecuador

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