Armada de Ecuador destruyó nueve campamentos de minería ilegal

La Armada de Ecuador llevó a cabo la destrucción de nueve campamentos donde se realizaban actividades de minería ilegal.

Estos campamentos se ubicaban en dos municipios de la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, según informó la institución militar este sábado.

Operativos en San Lorenzo y Eloy Alfaro

En una de las operaciones, realizada en el municipio San Lorenzo, que limita con el departamento colombiano de Nariño, los militares localizaron seis campamentos.

Durante esta intervención, inhabilitaron diez retroexcavadoras, tres motobombas y un generador eléctrico. Además, decomisaron una escopeta de fabricación artesanal.

En otro operativo en el municipio de Eloy Alfaro, vecino de San Lorenzo, los uniformados destruyeron tres campamentos más. En estos había cinco retroexcavadoras, dos motobombas, un generador eléctrico y una máquina clasificadora.

Acciones permanentes contra la minería ilegal

“Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes que ejecutan las Fuerzas Armadas para combatir la minería ilegal, afectar las capacidades operativas y logísticas de las estructuras vinculadas a esta actividad ilícita y fortalecer la seguridad en Esmeraldas”, señaló la institución militar en sus canales oficiales.

Aumento de operativos tras emboscada mortal

Durante el último año, Ecuador intensificó los operativos contra la minería ilegal. Esto ocurrió especialmente después del asesinato de once militares en mayo de 2025 en una emboscada en la Amazonia, durante una operación contra grupos dedicados a esta actividad.

El Gobierno atribuyó el ataque a los Comandos de la Frontera, disidentes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a los que también vincula con organizaciones locales como Los Lobos, la banda delincuencial más grande de Ecuador.

Impacto ambiental y búsqueda de oro

Grupos como estos han ingresado a zonas protegidas de Ecuador en busca de oro. Este negocio se ha enfocado en aprovechar los altos precios que registra este metal a nivel internacional. Sin embargo, esto genera un proceso altamente contaminante que deforesta los bosques y contamina los lechos fluviales con metales pesados como el mercurio.

Elaborado con información de EFE