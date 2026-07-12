Armada decomisa 37 bultos de supuesta droga en altamar

La Armada del Ecuador informó este domingo 12 de julio de 2026 sobre la captura de dos embarcaciones y la aprehensión de varias personas durante un operativo de patrullaje marítimo y control en altamar. En esta intervención, se localizaron 37 bultos con supuesta droga o sustancias catalogadas sujetas a fiscalización (SCSF).

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La intervención se ejecutó con el apoyo de inteligencia militar, así como de armadas amigas y de la Policía Nacional.

La institución señaló que la cantidad exacta de las presuntas sustancias aún no ha sido determinada, mientras continúan las diligencias correspondientes dentro del procedimiento.

Acciones contra el crimen organizado

De acuerdo con la Armada, este tipo de operativos forma parte de las acciones emprendidas para neutralizar las actividades ilícitas de los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que operan en las zonas marítimas jurisdiccionales y de interés del Ecuador.

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En ese contexto, indicó que se han incrementado de manera significativa las operaciones navales, aeronavales y de guardacostas.

Compromiso con la seguridad marítima

El propósito de estas acciones radica en fortalecer la seguridad y la protección de los espacios marítimos del país.

La institución también señaló que estas acciones buscan reforzar las tareas de control en los espacios acuáticos nacionales y ratificó el compromiso del personal militar en el desarrollo de estas operaciones.

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Estado actual de la operación

La Armada informó que la operación continúa en desarrollo, por lo que no se han proporcionado mayores detalles sobre las personas aprehendidas ni sobre el avance de las investigaciones.

Informe extra: Armada del Ecuador

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