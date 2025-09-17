El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, respondió al pedido que la Fiscalía realizó al Tribunal que está a cargo del caso Triple A, por incumplimiento de la presentación periódica el pasado 1 de septiembre; la autoridad procesada respondió en sus redes sociales.

La Fiscalía remitió un oficio al Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, a cargo del caso Triple A, en el que Aquiles Alvarez es investigado por la presunta comercialización ilegal de combustibles.

La fiscal Dennis Villavicencio dirigió un oficio a los jueces informando que el 1 de septiembre de 2025, el Alcalde de Guayaquil no acudió a la presentación periódica, establecida como medida cautelar en su contra, en lugar de la prisión preventiva.

Villavicencio pide convocar a audiencia para tratar esta falta, con base en el artículo 542 del Código Orgánico Integral Penal (Coip).

En este artículo se establece que: “Si la persona procesada incumple la medida cautelar no privativa de libertad, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador una medida cautelar privativa de libertad”.

La respuesta de Aquiles Alvarez

En sus redes sociales, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, calificó a la Fiscalía de la “más chistosa y perseguidora de la historia”.

“Piden cambiar medidas y prisión por no “comparecer” a firmar el 1 de septiembre en Fiscalía del Guayas. Les cuento señores perseguidores, que ese día viajé para asistir a la invitación de la señora canciller (…) en Quito“, señaló Alvarez.

La canciller Gabriela Sommerfeld citó a los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca para tratar temas de seguridad nacional, debido a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Está plenamente justificado ante el Tribunal que lleva el caso. Pero ya si quieren, voy preso. Perseguidores y odiadores. Me avisan”, concluyó el Alcalde.

La fiscalía más chistosa y perseguidora de la historia.

Piden cambiar medidas y prisión por no “comparecer” a firmar el 1 de septiembre en fiscalía del guayas.

Les cuento señores perseguidores, que ese día viajé para asistir a la invitación de la señora canciller de la… pic.twitter.com/xar6xLaSZO — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 17, 2025

