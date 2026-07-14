Aquiles Alvarez recusa al juez de caso Goleada y pide suspender audiencia

La defensa de Aquiles Alvarez presentó una recusación contra el juez del caso Goleada, Jairo García. Esta acción ocurrió antes de la instalación de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, programada para el 16 y 17 de julio, por el supuesto delito de lavado de activos.

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Argumentos de la defensa de Aquiles Alvarez para recusar al juez del caso Goleada y pedir la suspensión de la audiencia

La defensa argumentó que el juez Jairo García ya había intervenido en el caso Triple A, donde también se procesa al Alcalde de Guayaquil. Esto podría afectar su imparcialidad en juicios.

Además, sostuvieron que existe una enemistad manifiesta entre Aquiles Alvarez y el juez, ya que este último alertó al Consejo de la Judicatura sobre supuestas amenazas por parte de Alvarez.

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En una diligencia previa, el juez García dictó prisión preventiva contra Aquiles Alvarez y sus hermanos en el caso Goleada, aceptando los nuevos elementos presentados por la Fiscalía.

Resolución del recurso

El juez José Sebastián Cornejo Aguiar será el encargado de resolver sobre la recusación presentada contra el magistrado Jairo García.

Mientras se espera esta resolución, los abogados Ramiro García y Estefany Alvear solicitaron también suspender la audiencia evaluatoria y preparatoria del juicio.

Implicaciones del proceso judicial

Según la defensa de Alvarez, continuar con la audiencia evaluatoria y preparatoria mientras está pendiente la resolución de la recusación restaría imparcialidad al proceso judicial. Este aspecto es crucial para garantizar un juicio justo y transparente.

Informe extra: Aquiles Alvarez

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