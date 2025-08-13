El ministro del Interior, John Reimberg, dio a conocer este miércoles 13 de agosto sobre la aprehensión de un funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito de Guayaquil por presuntos actos ilícitos.
Más noticias
Funcionario de ATM fue aprehendido por al menos dos supuestos delitos
El ministro Reimberg señaló que el Gobierno continúa combatiendo la corrupción en dependencias municipales. Este trabajo dejó como aprehendido a un funcionario de la Agencia de Tránsito de Guayaquil.
El operativo se realizó en el sector Cristo del Consuelo en Guayaquil, en donde la Policía realizó el allanamiento en el domicilio de Diego Fabrizzio R.P., quien es funcionario de la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil (ATM).
El detenido tenía en su poder armas de fuego, municiones, placas vehiculares, papeles de similares características a revisión vehicular y matriculación. Estos documentos tenían sellos de los cantones Balzar, Chone, Quito, Bucay, Naranjal, Tosagua, Salitre.
Pruebas halladas
También se hallaron en su poder cédulas, licencias y comprobantes de depósito de usuarios.
También se hallaron los siguientes indicios:
- Un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm
- 02 alimentadoras de pistola cal. 9 mm
- 85 cartuchos sin percutir cal. 9 mm
- 20 placas vehiculares de motocicletas y automóviles
- Un vehículo
- Dos laptops
- Un celular
El detenido será puesto a órdenes de las autoridades judiciales para que se defina su situación legal. Así mismo, las pruebas recogidas en el operativo pasarán a cadena de custodia y se presentarán en el proceso legal respectivo.
Te recomendamos