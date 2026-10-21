Alias Gordo Arturo irá 22 años a prisión con 17 miembros de su banda

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Una condena judicial recayó sobre una estructura criminal que operaba en varias provincias del país, luego de que el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción y Crimen Organizado impuso una pena de 22 años de privación de libertad contra Arturo Leonardo L. Q., conocido con el alias Gordo Arturo, al declararlo culpable como líder del delito de delincuencia organizada. El procesado figuraba en los registros oficiales como objetivo de alto valor debido a su rol de mando en la agrupación Los Lobos, mientras que otros 17 integrantes recibieron una sentencia de 10 años de cárcel en calidad de colaboradores. La resolución judicial sanciona las actuaciones de la red, tipificadas en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Los delitos ejecutados por la red de alias Gordo Arturo

Las indagaciones técnicas establecieron que los colaboradores vinculados a alias Gordo Arturo intervinieron en al menos nueve hechos delictivos perpetrados entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025 en las provincias de Pichincha y Esmeraldas.

Entre las acciones investigadas se encuentra el asalto cometido el 23 de noviembre de 2024 a una joyería situada en un centro comercial del norte de Quito. En dicho episodio, cinco individuos vestidos con atuendos y uniformes similares a los de la Policía Nacional utilizaron armas de fuego para someter a los empleados y sustraer anillos, cadenas, pulseras y relojes valorados en más de medio millón de dólares, con la participación directa del cabecilla sentenciado.

Hechos investigados en Pichincha y Esmeraldas

La cronología de intervenciones procesadas en la causa penal detalla diversos eventos violentos y operativos de control:

1 de febrero de 2025: Recuperación de un automotor que registraba denuncia por robo.

Recuperación de un automotor que registraba denuncia por robo. 5 de marzo de 2025: Localización de un segundo vehículo robado que, según la investigación, sirvió para la huida de los sospechosos en el atraco a la joyería.

Localización de un segundo vehículo robado que, según la investigación, sirvió para la huida de los sospechosos en el atraco a la joyería. 26 de marzo de 2025: Procedimiento contra el tráfico de sustancias ilícitas con decomiso de marihuana.

Procedimiento contra el tráfico de sustancias ilícitas con decomiso de marihuana. 4 de abril de 2025: Intento de sustracción de dinero a la empresa Prosegur en un centro comercial del sur de la capital, desencadenando un enfrentamiento armado.

Intento de sustracción de dinero a la empresa Prosegur en un centro comercial del sur de la capital, desencadenando un enfrentamiento armado. 28 de abril de 2025: Aprehensión en flagrancia de implicados en una extorsión donde se exigían 5 000 dólares a la víctima.

Aprehensión en flagrancia de implicados en una extorsión donde se exigían 5 000 dólares a la víctima. 9 de julio de 2025: Secuestro de un servidor policial en el sur de Quito, que fue hallado sin vida el 11 de julio.

Secuestro de un servidor policial en el sur de Quito, que fue hallado sin vida el 11 de julio. 22 de septiembre de 2025: Persecución en la localidad costera de Atacames, provincia de Esmeraldas logrando la captura de ocupantes armados en varios vehículos.

Persecución en la localidad costera de Atacames, provincia de Esmeraldas logrando la captura de ocupantes armados en varios vehículos. 30 de septiembre de 2025: Intervención en la avenida Mariscal Sucre de Quito con la captura de dos personas en poder de 1 200 municiones calibre nueve milímetros.

Elementos probatorios presentados en la audiencia

El dictamen judicial se sustentó en los testimonios de más de 25 testigos comparecientes en la etapa de juzgamiento, entre los que constaron el oficial analista del caso, el agente responsable de ejecutar las interceptaciones telefónicas y uniformados aprehensores.

Asimismo, se incorporaron peritajes morfológicos que ratificaron la identidad de cada uno de los procesados. El análisis forense a los teléfonos celulares permitió extraer conversaciones que evidenciaron la coordinación sistemática para la comisión de delitos como asaltos, tenencia y porte de armamento, tráfico de drogas, asesinatos y secuestros bajo la coordinación de alias Gordo Arturo.

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