Alias Gato Farfán libra la cadena perpetua y recibiría 27 años

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El proceso judicial contra el narcotraficante ecuatoriano Wilder Emilio Sánchez Farfán entra en su fase definitiva con la recomendación oficial de la sentencia para alias Gato Farfán tramitada ante la Corte del Distrito Sur de California. Los fiscales federales solicitaron una pena de 324 meses de reclusión tras la suscripción de un acuerdo de culpabilidad que dejó sin efecto el escenario inicial de presidio de por vida. El documento presentado por el fiscal auxiliar Kyle B. Martin a la jueza de distrito Linda Lopez formaliza el pedido de condena, fijando además un periodo de control posterior sin imposición de sanciones económicas.

Los parámetros de la sentencia para alias Gato Farfán

La fijación técnica de la sentencia para alias Gato Farfán se sustentó en el Manual de Guías de Sentencia de 2025. El cálculo procesal partió de una base de 38 puntos por el tráfico sistemático de 450 kilogramos o más de sustancias ilícitas.

A este registro inicial se sumaron tres agravantes: dos puntos por tenencia de armas de fuego, dos por entrega de coimas a miembros de la fuerza pública y cuatro por ejercer el rol de cabecilla sobre cinco o más colaboradores.

La sumatoria total alcanzó los 46 puntos, aunque la admisión voluntaria de responsabilidad restó tres casillas, dejando el expediente en 43 puntos y categoría criminal I al carecer de condenas previas en suelo estadounidense.

Si bien esa puntuación fijaba estrictamente la cadena perpetua, el compromiso de no apelar la resolución judicial derivó en una rebaja de dos niveles. El rango definitivo se recalculó entre 324 y 405 meses, solicitándose el mínimo del intervalo.

Fecha fijada para la resolución del tribunal de California

La comparecencia definitiva ante el tribunal de San Diego se efectuará el 26 de octubre de 2026, fecha señalada para la lectura formal del fallo. En dicha audiencia, la jueza Linda Lopez resolverá la situación carcelaria definitiva considerando los reportes remitidos por los acusadores y el personal de control penitenciario.

La petición enviada a la magistratura comprende los 27 años de encierro bajo régimen estricto de seguridad, complementados con cinco años de supervisión especial una vez concluido el tiempo de internamiento carcelario. El dictamen determinará igualmente su expulsión hacia Ecuador al cumplirse la totalidad de la pena.

El pliego acusatorio federal y el decomiso acordado

La investigación formal en la jurisdicción norteamericana nació de una acusación formulada en octubre de 2019 por conspiración para el traslado internacional de estupefacientes. Las indagaciones señalaron a una estructura responsable del tráfico de cargamentos a través de rutas que integraban a Colombia, Ecuador, Panamá y México.

Dentro de las condiciones fijadas al declararse culpable ante el juzgado en mayo de 2025, el ciudadano admitió la incautación definitiva de más de 899 000 dólares generados por las operaciones ilegales. Con ello, aceptó expresamente la pérdida de dichos fondos a favor del tesoro judicial.

Trayectoria delictiva y detención en territorio colombiano

Las actividades registradas de Sánchez Farfán se remontan a más de una década en Ecuador, donde se detectó el montaje de refinerías clandestinas y fue aprehendido en junio de 2013 en el operativo Galaxia junto al excapitán del Ejército Telmo Castro. Pese a recibir una sanción penal de cuatro años en 2014, accedió a la prelibertad a inicios de 2016, etapa tras la cual se mantuvo en la clandestinidad y estructuró esquemas de lavado por 17 millones de dólares.

El prófugo fue ubicado y capturado el 9 de febrero de 2023 en Pasto, Colombia, portando un documento de identificación falso. Casi un año después, el 25 de enero de 2024, las autoridades del país vecino hicieron efectiva su extradición hacia territorio estadounidense.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuál es la pena planteada en la sentencia para alias Gato Farfán?

Se solicitaron 324 meses de prisión (27 años), cinco años de libertad supervisada y sin multa.

La recomendación fiscal ante el Tribunal Federal de California redujo la opción de cadena perpetua gracias a un acuerdo de culpabilidad y renuncia a apelar.

❓ ¿Cuándo se dictará la sentencia para alias Gato Farfán en la corte estadounidense?

La audiencia de lectura de sentencia está programada para el 26 de octubre de 2026.

La jueza de distrito Linda Lopez será la encargada de emitir el dictamen final e inapelable en San Diego.

❓ ¿Qué factores incidieron en el cálculo penal de Wilder Emilio Sánchez Farfán?

El tráfico de más de 450 kilos de cocaína, porte de armas, sobornos a uniformados y liderazgo de la banda.

Estos elementos elevaron el puntaje a 46, pero su aceptación de responsabilidad y el convenio procesal rebajaron la escala técnica a 41 puntos.

❓ ¿Qué cantidad de dinero aceptó entregar como decomiso el acusado?

El decomiso de más de 899.000 dólares.

El imputado admitió la entrega de estos activos financieros ilícitos al modificar formalmente su declaración de inocencia a culpabilidad en mayo de 2025.

❓ ¿En qué fecha y lugar fue capturado antes de ser enviado a Estados Unidos?

El 9 de febrero de 2023 en Pasto, Colombia.

La Policía colombiana lo localizó con identidad adulterada, procediendo a su posterior extradición formal el 25 de enero de 2024.

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