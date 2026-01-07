William Joffre Alcívar Bautista, alias ‘Comandante Willy’, considerado líder de la banda Los Tiguerones, se encontraba en España a espera de que Ecuador garantizara su seguridad para extraditarlo.

La Audiencia Nacional de España accedió a extraditar a Ecuador a William Joffre Alcívar Bautista, alias ´Comandante Willy’, acusado de asaltar un canal de televisión en 2024, con la condición de que Ecuador dé garantías para su vida en las cárceles para su seguridad. Esto no se cumplió.

La Audiencia Nacional de España condicionó en junio la entrega del ecuatoriano a que, en el plazo de tres meses, Ecuador garantice de forma efectiva su derecho a la vida y a la integridad personal si es encarcelado en su país.

El auto explica que los hechos, según la legislación ecuatoriana, serían constitutivos de un delito de terrorismo, que tienen correspondencia en el Código Penal español.

‘Comandante Willy’ es señalado por la incursión en TC

De acuerdo con la descripción de los hechos presentada por las autoridades ecuatorianas, sobre las 14:00 horas del 9 de enero de 2024 en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil (19:00 GMT) se produjo el asalto mientras se desarrollaba en vivo una transmisión televisiva, en medio de una ola de violencia que padeció el país.

Al respecto, añade que un grupo de personas, entre ellas el reclamado, entraron por la fuerza en instalaciones del canal TC Televisión.

Una vez dentro procedieron a neutralizar al personal, para posteriormente amenazar a uno de los presentadores con armas de fuego apuntando a su cabeza y colocando explosivos en el bolsillo de su chaqueta con el fin de que solicitara de rodillas que no le hicieran daño.

“En dicho acto terrorista, los trabajadores del canal fueron obligados a solicitar a los miembros de la Policía Nacional que abandonaran las instalaciones”, concluye el relato del expediente de extradición.

En su resolución el tribunal desestima todos los argumentos planteados por la defensa para oponerse la extradición.

Ministro Reimberg dijo en su momento que ‘Willy’ iría a la Cárcel del Encuentro

“Estamos en Ecuador listos para recibirlo. Yo creo que va a ser uno de los primeros usuarios de la nueva cárcel, así que estamos esperando a que se fije fecha, eso va a tomar un poco de tiempo, pero me parece positivo que venga a cumplir sus penas acá en Ecuador”, dijo el Ministro en junio de 2025.

“Ese es el lugar donde vamos a trasladar a todos los PPL (personas privadas de la libertad) que tienen alto riesgo, que son de alta peligrosidad”, explicó al comentar sobre la situación de Alcívar Bautista, acusado de asaltar un canal de televisión en 2024.

“No quiere volver a Ecuador porque dice que lo van a matar, pues bueno, tendrá que venir al Ecuador. Acá, el deber nuestro, por supuesto, será garantizar la vida de él”, añadió Reimberg al aseverar que se tomarán “las medidas pertinentes para que él pueda cumplir sus sentencias sin que nadie atente contra él”.

