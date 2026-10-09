Abogados faltan y suspenden audiencia del caso Jaque por corrupción en la ANT

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El avance en los tribunales para esclarecer una presunta red delictiva dedicada a tramitar licencias y matrículas sin turnos sufrió una interrupción imprevista. La reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio del caso Jaque por corrupción en la ANT no pudo llevarse a cabo este viernes, 9 de octubre de 2026, debido a la ausencia injustificada de los defensores de dos procesados.

Suspensión de diligencia en el caso Jaque por corrupción en la ANT

El magistrado a cargo resolvió suspender la jornada del caso Jaque por corrupción en la ANT ante la falta de los abogados de dos implicados.

Para garantizar el debido proceso, el juez fijó la nueva cita judicial para este sábado 10 de octubre de 2026, a partir de las 08:00, momento en que las partes deberán presentarse nuevamente para definir si los acusados son llamados a juicio.

Denuncia por cobros indebidos de 150 a 250 dólares

La investigación penal se inició formalmente en julio de 2025 mediante una alerta canalizada a través de la línea telefónica 1800-Delito. La denuncia expuso que una agrupación integrada en su mayoría por funcionarios cobraba montos de entre 150 y 250 dólares a los usuarios para emitir matrículas, licencias de conducir y permisos de operación, omitiendo los turnos regulares mediante vigilancias y seguimientos policiales.

16 procesados y medidas cautelares vigentes

El expediente involucra actualmente a 16 ciudadanos bajo cargos de delincuencia organizada. Tras la vinculación de seis personas adicionales, el juez dictó prisión preventiva en contra de Gonzalo F., Dany Z., Erika C., Diana A. y Segundo L. En tanto, para Grace R. se impusieron medidas no privativas de libertad consistentes en presentaciones periódicas ante la autoridad y la prohibición de salir del territorio nacional.

Allanamientos en tres provincias y cientos de licencias incautadas

El proceso tiene como antecedente un operativo ejecutado la madrugada del 30 de enero de 2026 en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde cayeron las primeras 10 personas.

En 23 allanamientos simultáneos, los investigadores decomisaron cientos de licencias de conducir, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, documentación, memorias de almacenamiento y dinero en efectivo, indicios periciados e incorporados bajo cadena de custodia.

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