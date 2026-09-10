Abdalá Bucaram asegura saber quién mató a Rubén Cherres

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

El expresidente Abdalá Bucaram aseguró este viernes 10 de septiembre de 2026 que sabe quién mató a Rubén Cherres, empresario asesinado el 31 de marzo de 2023 en Santa Elena e investigado por casos de supuesta corrupción.

¿Quién mató a Rubén Cherres?, Abdalá Bucaram asegura saberlo

Tras la sentencia de nueve años y cuatro meses de prisión a la que fue condenado por delincuencia organizada en el caso Pruebas Covid 19 en calidad de cómplice, el expresidente Abdalá Bucaram se refirió a la muerte del expresario Rubén Cherres.

Rubén Cherres, su asesinato y las investigaciones en su contra

Rubén Cherres fue asesinado el viernes 31 de marzo de 2023 en Santa Elena junto a tres personas más, como lo informó El COMERCIO en esa fecha. Tenía orden de detención desde el 21 de enero de ese año.

La Fiscalía investigaba a Cherrres en dos casos. El primero fue León de Troya, que fue archivado en 2022 y estaba relacionado con narcotráfico y la mafia albanesa.

El segundo caso es Encuentro, que investigó una supuesta red de corrupción en la extinta Empresa Coordinadora de Empresas Pública (EMCO) y que involucra a Daniel Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Hernán Luque, presidente del Directorio.

Declaraciones de Abdalá Bucaram

Abdalá Bucaram aseguró que ha comenzado una nueva “represión política”, luego de asegurar que sabe quién mató a Cherres.

“Yo denuncié quién es el asesino de Cherres, que lo matan a 100 metros de la casa del señor Lasso, en la Península, yo sé quién lo mató. Entonces, el asesino de Cherres me está persiguiendo con todo el dinero de la banca, un patuleco pendejo que no se nadie en este país, que lo único que ha tenido en toda su vida es dinero (…) es tan pobre, tan pobre, que solo tiene dinero”, sostuvo el expresidente.

Hasta las 18:40 de este viernes, el expresidente Guillermo Lasso no se pronunciaba sobre las declaraciones de Abdalá Bucaram, en las que fue aludido.

Información detallada sobre Abdalá Bucaram

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