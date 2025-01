Entre 2023 y el 11 de enero de 2025, cinco alcaldes fueron asesinados en Ecuador, por lo que necesitan seguridad. El último fue el burgomaestre de Arenillas, Eber Ponce.

El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, Patricio Maldonado, informó este 14 de enero, sobre los riesgos que corren los funcionarios y cuántos han pedido resguardo policial.

Más noticias

Seguridad para alcaldes de Ecuador

Patricio Maldonado detalló que solo el 25% de los alcaldes en el país cuenta con seguridad policial. Ecuador tiene 221 burgomaestres.

Según dijo, 100 funcionarios han pedido el resguardo de las fuerzas del orden, aunque no especificó desde cuándo.

Detalló que 35 tienen resguardo privado. Pero, aclaró, no todos tienen la posibilidad para costear seguridad particular.

Actualización del perfil de riesgos de burgomaestres

El directivo y Alcalde de Nabón hizo un llamado al Gobierno y a la Policía para realizar una actualización del perfil de riesgos de los burgomaestres y “no seguir lamentando las pérdidas”.

Patricio Maldonado, en una entrevista en Teleamazonas, agregó que los alcaldes están en zozobra porque no saben quién puede ser el próximo en perder la vida o quién está bajo la lupa de quienes no quieren el desarrollo del país.

De acuerdo con la Policía, Eber Ponce no contaba con resguardo policial porque desistió de este mediante un oficio.

Además de Ponce, desde marzo de 2024, fueron asesinados Brigitte García (San Vicente), José Sánchez (Camilo Ponce Enríquez), Jorge Maldonado (Portovelo) y Agustín Intriago (Manta)

¿Por qué los alcaldes son un blanco del delito?

Según el Alcalde, una de las causas para los ataques puede ser que se cree que un hecho violento es más impactante si se da contra una figura pública.

Por otro lado, Maldonado mencionó que se habla de alcaldes que están involucrados con grupos del crimen organizado y que habría temas de corrupción.

No obstante, el directivo aclaró que las investigaciones no han avanzado y no se puede tener la certeza. “Pero, sí se puede dar fe, como AME, habiendo compartido tiempos y espacios con algunos de los colegas que hoy lastimosamente no están, que era gente que el único empeño que tenían era sacar adelante a sus pueblos”.

Procesos de seguridad para los alcaldes de Ecuador

Los procesos de resguardo policial a funcionarios públicos empiezan con un pedido a la Policía. A paso seguido, se realiza el análisis de riesgo para establecer las acciones y dispositivos de seguridad.

Los alcaldes no han sido los únicos afectados, funcionarios de instituciones como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) también.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, entre el 2022 y el 19 de septiembre de 2024, se registraron cinco ataques a funcionarios del SNAI, en Quito.