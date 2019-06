Seguridad y movilidad, claves en el segundo mes de Jorge Yunda

LEA TAMBIÉN

Incentivar la compra de vehículos eléctricos, promover la adopción de perros callejeros, reducir el gasto municipal en vehículos y consumo de celulares están entre los primeros pasos que ha dado el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en sus primeros 30 días en el cargo.

El Municipio comprará troles y articulados 100% eléctricos, luego de pulir los términos de referencia que dejó la Alcaldía anterior. Y eximirá de la medida del pico y placa a quienes compren autos eléctricos. Además, planteó construir al menos 10 electrolineras.



Yunda dijo que no subsidiará más al transporte público y que, por el contrario, se fijará una “tarifa técnica” en este mes. Luego de su primer anuncio, señaló que el incremento en la tarifa que lleva congelada más de 16 años solo ocurriría si hay mejoras en el servicio. Esa misma condición se mantuvo por más de dos años de compensaciones en la anterior administración. El tema debe tratarse en el Concejo.



Yunda designó a 30 de 35 directivos de su equipo principal de trabajo y llamó a un concurso para los nueve administradores zonales. Además, anunció un plan de repavimentación total en “seis o siete meses”. Según el concejal Eduardo del Pozo (Creo), un informe de la Epmmop en la administración pasada, determinaba que eso costaría cerca de USD 1 000 millones. El Municipio tiene un presupuesto de USD 672,8 millones (por fuera del Metro) y, según sus autoridades, USD 585 millones de ellos no están disponibles porque están comprometidos en contratos y gastos corrientes.



Yunda todavía no ha informado cómo financiará el proyecto y cómo lo ejecutará en tan corto tiempo. Solo la repavimentación de los carriles laterales de la avenida 10 de Agosto, entre La Y y San Blas, se planificó para 90 días.



Únicamente mencionó que para reducir el impacto en el tránsito se eliminarían temporalmente los intervalos del pico y placa y se extendería bajo una modalidad similar a la del hoy no circula, que rige en otros países. Para ello, se hará una reforma a la ordenanza.



Las primeras semanas de Yunda han sido positivas, en términos generales, destaca el analista político Sebastián Mantilla Baca, porque ha dado una imagen fresca y se ha acercado a instituciones como la Asamblea y la Prefectura de Pichincha. Aunque hay críticas por su plan de apadrinamiento de perros, para Mantilla ha sido una forma creativa de posicionar un tema serio: el control de fauna urbana.



Ahora cree que Yunda debe avanzar en políticas para este y otros temas, una vez que evaluó el estado de la ciudad. Las respuestas a sus necesidades deben ir más allá del Metro, según Mantilla, pues hay problemas de movilidad, sociales y de infraestructura que deben encararse. La subida del pasaje, por ejemplo, debe decidirse y podría concretarse en conjunto con la llegada del Metro.



Sugiere que anuncios como el de la repavimentación deberían replantearse de acuerdo con la realidad. Podría difundirse una planificación de kilómetros por años, “dejando de lado el discurso populista y sincerándose”.



Yunda es un personaje de la comunicación y la empresa privada, por lo que es un hombre distinto y más pragmático que político, dice el urbanista Hernán Orbea. Él espera que prime esa faceta en el Alcalde.



“Iniciativas como la de las expresiones culturales en el Centro Histórico muestran un interés por dar una especie de libreto estratégico de comunicación con hechos prácticos con la ciudad”, agrega.



Señala que aún no se ha notado cuál es su visión de ciudad, pero confía en que se evidenciará en el estatuto autonómico y sus acciones concretas para integrar al sector privado que aún está expectante.



Además, Orbea dice que es común que un alcalde reciba un presupuesto comprometido en gran parte, pero esto no debe inmovilizarlo sino volverlo proactivo. En política, dice, es usual que el enfoque esté en que debe brillar la persona y el partido y no la ciudad y sus necesidades. El alcalde debe, entonces, buscar alternativas para conseguir financiamiento y redireccionar los recursos.



En el primer mes de la administración, Yunda hubo varias reuniones con sectores industriales, comerciales y turísticos, además de gabinetes para tratar temas prioritarios como la movilidad y la seguridad. En esta última, el Alcalde señaló que se abrirá una licitación para mejorar la videovigilancia en Quito y se invertirá en más alumbrado público.



En una propuesta turística y económica, se trabaja con las autoridades del Gobierno central en el plan piloto de la ‘hora borojó’, que pretende que Quito sea una ciudad viva y despierta las 24 horas del día.



La planificación de la ciudad avanza en proyectos dirigidos por el urbanista Fernando Carrión, asesor del Alcalde. Él señala que el Estatuto Autonómico va tomando forma y ya se hizo una primera presentación ante la comisión de Planificación Estratégica del Concejo Metropolitano.



Además, Carrión trabaja en el desarrollo del proyecto del Corredor Metropolitano, que cruzará transversalmente la ciudad entre las avenidas 10 de Agosto, Guayaquil y Maldonado. “Este es un plan que ya tiene un contenido y términos de referencia. En un plazo corto se hará un concurso abierto primero de ideas y luego de proyectos”, dice.



Como urbanista, Carrión considera que hay signos alentadores en la reorganización del presupuesto y de la estructura interna del Municipio. Además, cree que es positivo que Yunda haya pasado de un bloque de tres ediles a lograr una mayoría en el Concejo.



En contexto

Hoy se cumple el primer mes de Jorge Yunda como alcalde. En su equipo faltan los directivos de Conquito, Empresas de Seguridad, Rastro, Turismo y Hábitat y completar el concurso para administradores zonales.



Los anuncios

Pasajes: Se aplicará una tarifa técnica y se quitará el subsidio.



Pico y placa: Se extenderá todo el día y se eximirá a autos eléctricos.



Repavimentación total: No se conoce cómo se financiará.



Energía: Se instalarán 10 electrolineras y habrá buses eléctricos.



Zonales: Cambió la forma de selección por concurso público.



Fauna urbana: Plan de corresponsabilidad del sector público.



Estatuto autonómico: Talleres con académicos y ciudadanía.



Corredor: Se revitalizará la 10 de Agosto, Guayaquil y Maldonado.



Presupuesto: Se reformará el presupuesto que fue prorrogado.