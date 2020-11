Sector hotelero, inquieto por las restricciones para diciembre del 2020 en Ecuador

En Quito, Guayaquil, Riobamba, Cuenca, Ambato, Otavalo, Antonio Ante, Esmeraldas y en 15 cantones de Manabí se han adoptado medidas restrictivas para los festejos de diciembre.

En estas ciudades están prohibidas las fiestas, pases del Niño, agasajos y otros actos por Navidad y fin de año. En Ambato habrá restricción vehicular durante todo diciembre.



En otras localidades, como Baños de Agua Santa, el análisis al exhorto del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional no se ha incluido en las últimas reuniones.



Hace doce semanas, este organismo recomendó a los 221 municipios que el 5 y 6 de diciembre (en Quito) y el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero del 2021 se apliquen restricciones al tránsito. También pidió no realizar ni participar en festejos para evitar nuevos contagios de covid-19.



Para Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo (Fenacaptur), las restricciones sí afectarán a la actividad turística. Sin embargo, agregó que son preferibles esas medidas a que se aplique un nuevo confinamiento.

Para evitar pérdidas, indicó Muñetón, varios hoteleros han tenido acercamientos con los municipios, como con el de Guayaquil, en el que se pidió a la Alcaldía que se permitiesen otras actividades, como las cenas en sitios seguros.



En otros destinos hay preocupación, porque las medidas podrían limitar los viajes durante los dos últimos feriados del año.



El sector turístico de Baños de Agua Santa solicitará a las autoridades que no se aprueben las restricciones a la movilidad. José Luis Freire, representante de los servidores turísticos, indicó que en el último feriado hubo un 60% de ocupación en las 6 500 plazas.



El Municipio de Baños aún no ha anunciado medidas, al igual que en la provincia de Esmeraldas.



En Atacames esperan la reunión del COE cantonal. Los dueños de hoteles y otros servidores dijeron que al restringir las celebraciones se perjudicará más a sus economías, como ya lo hizo el COE cantonal de Esmeraldas.

Eddy Gómez, de la Cámara de Turismo de Atacames, indicó que los hoteleros se han organizado para esas fechas y cumplen con todas las medidas de bioseguridad. Así lo han hecho en los últimos dos asuetos.



El alcalde de Atacames, Freddy Saldarriaga, no descartó la realización de celebraciones en los balnearios del cantón, uno de los que presenta menos casos de covid-19 en la provincia.



El presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, Víctor Orellana, pidió que se analizara bien el exhorto del COE nacional, porque en diciembre llegan muchos viajeros.



Solo el alcalde de Muisne, Tairon Quintero, afirmó que no permitirá las celebraciones de fin de año.



Los hoteleros de Manabí también demostraron su preocupación, porque los COE cantonales aún no han decidido si las playas permanecerán abiertas o serán cerradas. El alcalde de Manta, Agustín Intriago, señaló que eso dependerá de los informes sobre el control del virus.

Francisco Loor, administrador de un hotel en Tarqui, afirmó que esa incertidumbre les ha jugado en contra. “Necesitamos saber con tiempo para hacer un crédito, abastecernos y contratar personal”.



Las limitaciones de venta y consumo de alcohol durante los fines de semana y aforos reducidos ya han afectado al gremio turístico, que tenía previsto ofrecer cenas navideñas y de fin de año. “Analizamos los protocolos de bioseguridad y, según eso, armaremos las promociones”, sostuvo el hotelero Gregorio Mendieta.



En Otavalo se prohibieron las festividades indígenas como el Kapak y el Pawkar Raymi (Fiesta del Florecimiento), de febrero. Sin embargo, sí se autorizó la Feria Navideña, del 15 al 27 de diciembre.



En Antonio Ante, por primera vez en 90 años no se desarrollará de forma presencial la Fiesta Popular de Inocentes y Fin de Año. Esta vez será virtual, explicó Wilfrido Vinueza, presidente de la Corporación 31 de Diciembre. El año anterior esta festividad atrajo a 45 000 personas.



En Cuenca, los empresarios turísticos buscan atraer a los visitantes que no podrán viajar. Además, los hoteles, los restaurantes y las hosterías armarán ofertas y descuentos para todo diciembre. Así lo confirmó el presidente de la Asociación Hotelera de Azuay, Juan Pablo Vanegas.