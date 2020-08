Pese a saturación, las UCI para atención de covid-19 en Guayaquil pueden ampliarse

LEA TAMBIÉN

Su ocupación está alcanzado el 100% pero existe la posibilidad de ampliar espacios. La demanda de unidades de cuidados intensivos (UCI), destinadas a la atención de casos críticos por covid-19, va en aumento en Guayaquil.

Aunque el cantón mantiene una tendencia a la baja, la red integral de salud se ha activado para recibir a los pacientes derivados desde distintas localidades que reportan un incremento de contagios.



En el hospital Los Ceibos del IESS, por ejemplo, 40 de las 41 camas disponibles en UCI estaban ocupadas hasta el pasado miércoles. El 73% de pacientes fue trasladado desde Santa Elena, Santo Domingo, Manabí, Los Ríos, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza.



Sin embargo, la institución informó que “en caso de registrarse la necesidad de expandir la UCI, se dispone de un área con 10 camas para la atención de pacientes covid-19 en estado crítico”. En tanto que el hospital de especialidades Teodoro Maldonado Carbo, también del IESS, indicó que podría aumentar 50 espacios más.



El hospital Luis Vernaza, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, también tiene un plan de contingencia. Luis González, jefe de UCI, explica que la sala tiene 60 camas. Actualmente hay un área con 14 espacios, específica para casos de covid-19.



“Tal como lo hicimos en la pandemia se puede extender el área, restringiendo algunos ingresos. Esperemos que no sea necesario”, dice el especialista. Esta casa de salud llegó a registrar 40 pacientes críticos en el pico de contagios en Guayaquil. Hasta el jueves atendía 11 casos, el 80% derivado por el IESS o por el Ministerio de Salud desde provincias como Santo Domingo, Azuay y Chimborazo.



Como parte del monitoreo que realiza el Municipio, la alcaldesa Cynthia Viteri insiste en tener las cifras globales de la atención en salud en la ciudad. “Nosotros (el cantón) estamos controlados, hasta el momento. Pero no contamos con los datos oficiales de las pruebas que ellos (Ministerio de Salud) hacen ni la ocupación de las camas UCI del Ministerio y de la Seguridad Social. Queremos saber cuántas camas, con pacientes de Guayaquil y pacientes de provincias, se ocupan en estos centros hospitalarios”, dijo.



La semana anterior la Coordinación Zonal 8 de Salud informó que los tres centros designados para atender pacientes confirmados o con sospecha de coronavirus están copados entre el 92 y 96%. El porcentaje corresponde a salas de cuidados intensivos.



En los hospitales Guasmo Sur y Monte Sinaí, el 60% de pacientes en UCI proviene de otras provincias, entre ellas Bolívar, El Oro, Santo Domingo, Los Ríos, Zamora Chinchipe, Loja, Pichincha y de otros cantones de Guayas como El Triunfo.



No obstante, la entidad indicó que estas unidades tienen la capacidad de utilizar diferentes áreas y adecuarlas como unidades de cuidados intermedios e intensivos, “en caso de que así se requiera”.



El hospital Monte Sinaí, por ejemplo, podría adecuar una sala de cuidados intermedios con cinco ventiladores mecánicos. Mientras que el hospital Abel Gilbert Pontón tiene un plan de contingencia para habilitar 23 camas para la asistencia de pacientes críticos.



Ecuador sumó hasta ayer 76 399 diagnósticos confirmados de covid-19 desde febrero, cuando se registró el caso índice. Solo en julio hubo 25 869 nuevos reportes, con una mayor incidencia en las provincias de Pichincha, Azuay, Manabí, Santo Domingo y Los Ríos.