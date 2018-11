Sara Velástegui insiste en supuestos actos de corrupción en la Universidad Técnica de Ambato

LEA TAMBIÉN

El nombre de la estudiante Sara Velástegui cobró protagonismo en la Universidad Técnica de Ambato (UTA) al solicitar explicaciones a las autoridades de esta entidad por no tener clases durante una semana en todo el centro educativo, por festejos institucionales. Ocurrió en mayo de este 2018.

La alumna de octavo semestre solicitó respuestas primero al exdecano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, al rector de la universidad y a otras autoridades de esa institución. El reclamo se realizó públicamente en uno de los eventos por las fiestas de creación de la UTA, ubicada en el sur de Ambato.



En un video, que se encuentra aún publicado en su cuenta de Facebook, se observa como un grupo de guardias de la universidad retiran a la joven del lugar y evitan que continúe grabando con su celular.



Tras ese hecho, la estudiante de 29 años afirmó haber recibido más denuncias de supuestos actos de corrupción en la contratación de docentes y personal administrativo. Asimismo de supuestos casos de acoso sexual y aseveraciones sobre la existencia de docentes de otras especialidades que no estarían calificados para dictar cátedra de derecho, o que los estudiantes eran sancionados como medida de represalias de los profesores.



Velástegui publicó varios posts con estos contenidos en sus redes sociales. Las supuestas denuncias llegaron al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y al Consejo de Educación Superior.



Las constantes denuncias de Velástegui provocaron el rechazo de un grupo de autoridades universitarias y de las agremiaciones de docentes, alumnos y personal administrativo. Ellos realizaron plantones y marchas por la ciudad. "La atacaron de forma sicológica y verbal. Pero ha logrado resistir con el apoyo de su familia", aseguró su abogado, Galo Ortega.



La dirigencia de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador de la UTA solicitó la expulsión de Velástegui al Consejo Universitario en junio. El pedido fue aceptado por las autoridades pero una Acción de Protección impidió el cumplimiento de esa sanción.



La misma solicitud de expulsión por dos años del principal centro de estudio superior de Tungurahua se volvió a presentar por los dirigentes estudiantiles de la FEUE Ambato en octubre último. Este pedido aún no se resuelve dentro del Consejo Universitario.



“No me callo nada y continuaré dando a conocer las denuncias de corrupción que hay en la universidad”, aseguró en uno de los videos Velástegui.



Ella vive en Ambato en la casa de su madre después de haberse separado de su pareja. Actualmente realiza una pasantía en un estudio jurídico de Ambato.



Sara fue detenida el martes 27 de noviembre del 2018, para cumplir la sentencia de 40 días de prisión. Esta incluía el pago de una multa por USD 386 y ofrecer disculpas a la autoridad del centro de estudio superior. Los jueces encontraron culpable a la joven por haber empleado términos que ofendieron y atentaron en contra del honor y dignidad del rector, Galo Naranjo.



La ministra del Interior, María Paula Romo, en su visita a Ambato realizada este jueves,28 de noviembre del 2018, aseguró que los abogados de la estudiante continúan recolectando los expedientes para presentarle al Primer Mandatario, Lenín Moreno. “Al examinar los documentos el Presidente de la República tiene la capacidad de perdonar toda la pena o una parte de la privación de la libertad y multa”, aseguró Romo.