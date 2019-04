20 sectores están afectados por las lluvias en Santo Domingo de los Tsáchilas

LEA TAMBIÉN

Colapso de alcantarillas sanitarias y pluviales, muros destruidos, derrumbes y socavones en las carreteras han sido las principales afectaciones causadas por la época lluviosa en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Según el Comité de Operaciones de Emergencia Provincial, en 20 sectores de esta provincia se han reportado 130 emergencias por lluvias, entre enero y marzo. 80 de estos eventos ocurrieron en la zona rural y 50 en la ciudad.



Las obras de reparación y reconstrucción han avanzado lentamente en 15 sectores. Mientras que en los otros cinco aún no empiezan.



El vicealcalde Raúl Quezada explicó que las labores de reconstrucción han tardado por las fuertes lluvias que se siguen registrando en el cantón.

Se tiene previsto que al menos cinco obras concluyan este mes, en la Cooperativa Santa Martha y Libre Ecuador.



Según Quezada, el Municipio realiza los estudios de los sectores más críticos, en los cuales se identificaron el colapso de muros y el taponamiento de alcantarillas, ubicados en la Cooperativa Villa Florida, Santa Martha Sector 5, barrio La Inmaculada y en la calle Yuturi y av. Esmeraldas.



En la Cooperativa Santa Martha Sector 5, la alcantarilla de la red principal colapsó con las fuertes lluvias que se registraron el 5 de enero. Los conectores y tuberías se desprendieron y el agua está empozada.

Al filo de esta alcantarilla viven 25 familias, desde hace más de 30 años. Cinco de esas viviendas fueron afectadas por los aguaceros que no han cesado desde inicios del año. Y con las últimas precipitaciones, las paredes posteriores de, al menos tres casas, se han virado y están en riesgo de caer.



Los vecinos afirmaron que en las noches se turnan para vigilar que las lluvias no socaven el muro de contención, que sostiene a las viviendas. “Vivimos en zozobra constante, porque en cualquier momento nos inundamos o se nos derrumba la casa”, dijo María Chávez, quien vive en ese sector desde hace tres décadas.



En esa zona, el Municipio indicó que se colocó una base de material pétreo para contener la tierra, como medida preventiva. Pero en todo ese sector se deberá hacer un estudio para construir una nueva alcantarilla. Sin embargo, esa obra deberá ejecutarla la nueva administración municipal.



Un proyecto similar debe hacerse en la Cooperativa Villa Florida, al este de la ciudad. Ahí, una alcantarilla de 150 m colapsó y abrió un socavón en la avenida Nacional. El agua ingresó con fuerza hasta tres viviendas, que estaban ubicadas al filo de la alcantarilla, encajonada sobre un estero.



Las paredes de estas viviendas se derrumbaron. “Gracias a Dios no hubo heridos, pero mi familia lo perdió todo”, señaló Julio Solórzano.



Él recuerda que vivieron momentos de pánico, hace un mes, cuando la casa se inundó y el agua tapó su vivienda. Para desfogar el agua, debieron romper las paredes del patio, que colindan con el estero.

Según el Departamento de Obras Públicas del Municipio,

en ese lugar se debe construir una nueva alcantarilla de hormigón armado, para que el agua lluvia pueda desfogar. ­Esta obra ya fue ingresada como una prioridad, pero también requiere de estudios y luego de un proceso de contratación pública.



Wilson Erazo, alcalde electo de Santo Domingo, señaló que en los primeros 100 días de su administración trabajará en obras de mitigación para la época invernal, reparará alcantarillas, se arreglarán vías y se construirán 32 viviendas para las personas que actualmente viven en espacios verdes o zonas de riesgo.



Erazo señaló que se evaluarán los proyectos de reubicación para 5 000 personas que viven en 28 sectores de Santo Domingo que se han considerado como zonas en riesgo.



Una de esas zonas es la Cooperativa Laura Flores 2, donde un muro de protección cedió y derrumbó cuatro casas de bloque y puso en riesgo a 14 viviendas más, según la presidenta del barrio, Marlene Ayoví. Eso ocurrió en enero.



En esa zona, el Municipio empezó los trabajos de reconstrucción hace dos meses y el muro tiene un 70% de avance.



El alcalde Víctor Manuel Quirola señaló que las emergencias invernales aumentaron en un 50% este año, en comparación con el 2018.



Para el Alcalde, uno de los inconvenientes en su administración fueron los asentamientos que quedaron más vulnerables en esta época.

En los últimos cuatro años, 141 familias fueron reubicadas en el proyecto San José. Según la planificación municipal, hasta el 2020 se debería reubicar a 100 familias más.