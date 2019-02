'La Función Judicial nos ha fallado', dice consejero presidencial Santiago Cuesta

LEA TAMBIÉN

El consejero presidencial Santiago Cuesta justificó hoy, martes 19 de febrero del 2019, la decisión del Gobierno de proponer una comisión internacional para luchar contra la corrupción en el país. Según Cuesta, se trata de un pedido de “auxilio” frente a las actuaciones del sistema judicial.

“La Función Judicial nos ha fallado y el Presidente ha tomado una decisión de pedir ayuda a organismos multilaterales, a organismos mundiales, fuera de toda duda, de toda ilegitimidad para que vengan a ayudar a la justicia ecuatoriana”, dijo.



Sus declaraciones se dieron en uno de los corredores del Palacio de Gobierno, previo a una reunión reservada con los integrantes de la Comisión Cívica contra la Corrupción. “Tenemos serias dudas de la manera cómo se está manejando la justicia en casos de corrupción”, insistió.



Cuesta aseguró que por parte del Ejecutivo se ha entregado a la Justicia “500 expedientes de actos de corrupción y no se han tramitado con la velocidad ni con la urgencia que lo amerita”.



Por otra parte, calificó como una “cortina de humo” que se pretenda involucrar al presidente, Lenín Moreno, con empresas constituidas en paraísos fiscales.



“Eso es de Ripley. ¿Qué el presidente esté involucrado? No. Resulta que el hermano del Presidente constituyó una empresa, tiene todo su derecho, el señor no trabaja con el Estado, no funciona con el Estado, puede hacer negocios con quien le dé la gana”, reaccionó.



La denuncia proviene de un activista político, de quien Cuesta cree que trata de crear una cortina de humo para que no se conozcan los casos que involucran a sus financistas.



En tanto que el secretario Anticorrupción, Iván Granda, puntualizó que el Presidente no mete las manos al fuego por nadie.