El COE de Santa Elena analizará postergar apertura de playas en Montañita y Ayangue

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del cantón Santa Elena analizará este martes 21 de julio del 2020 si abrirán los balnearios de Ayangue y Montañita como parte de un plan piloto que arrancaría un día después en varias playas de Ecuador.

El alcalde de la localidad más poblada de la península, Otto Vera, afirmó que hay una “tendencia” a favor de que no se abran las dos playas que le corresponden. “Es casi seguro que se postergue”.



Vera explicó que lo más óptimo es que se abran todas las 20 playas del cantón al mismo tiempo. Teme una “oleada” de visitantes hacia Ayangue y Montañita y no se lograría lo que se busca evitar: las aglomeraciones.



También se prevé que quienes no puedan entrar a esas localidades terminen en otras playas con lo que se volverá incontrolable la situación. Detalló que la playa de Montañita tendrá una capacidad de 1 500 personas y Ayangue, 700.



“Nos preocupa que la gente, al escuchar la reapertura, venga en masa. Se busca que se abran todas las playas para un control adecuado, eso demanda de un tiempo para la organización, hay que garantizar el distanciamiento”, explicó.



Por ejemplo, indicó que el espacio entre parasoles será de tres metros y, además, los vehículos llegarán a un parqueadero general y no se permitirá autos en el interior de la comuna.

En Ayangue aún falta establecer una sola área para los parqueos de vehículos. En paralelo se está trabajando en los planes de Olón, Libertador Bolívar, Chanduy, San Pablo y Manglaralto.